Flere fans havde startet bilerne på parkeringspladsen for at køre hjem, da Louka Prip dybt inde i overtiden udlignede Joel Anderssons føringsmål i pokaldramaet mellem FCM og AaB. I overtiden scorede midtjyderne dog to gange og strøg videre.

»Om lidt er vi klar til at booke billet til næste runde i pokalen,« skreg stadionspeakeren fra midtercirklen inden kampen. Han måtte dog vente 120 minutter med at skrive spåmand på visitkortet. Trods store AaB-chancer til Frederik Børsting, Milan Makaric og et Iver Fossum-drøn på overlæggeren – alle ved 0-0 - var det FCM, der kom i front.

En svingende Pione Sisto leverede momentvise genialiteter og var ophav til Joel Anderssons 1-0-scoring i anden halvleg, men som trold af en æske dukkede Louka Prip op på kanten af feltet og sendte den ind bag Jonas Lössl. I overtiden var der igen AaB-chancer inden FCMs anden offensive talismand Evander scorede til 2-1, inden Gustav Isaksen lukkede.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Det har været svære kampe for den unge AaB-fanfavorit, der har været forbi bænken, men under overværelse af assisterende U-landstræner Steffen Højer leverede Mathias Ross en heroisk kamp, hvor han kom i vejen for meget, var mere rolig på bolden end vanligt og så giver det også pluspoint på den bredt anerkendte 'råhedsskala' at en tackling kostede en blodig kind.

Et 2-tal efter den ordinære kamp, men 'flop' var han langtfra, da han leverede en besnærende dribletur i et gæstfrit AaB-forsvar og scorede til 2-1. I disse valgkampstider må »de bredeste skuldre bære de tungeste læs,« og der var så meget mere i Evander. Han laver ligesom trickkammeraten Pione Sisto også gode ting, som da han driblede tre AaBere i en telefonboks på sidelinjen efter 55 minutter. Men når man er så god, har man også en forpligtelse til at vise det oftere.

FCM:

Jonas Lössl 3

Henrik Dalsgaard 4

Erik Sviatchenko 3

Juninho 4

Joel Andersson 4 (UD 94.)

Charles 3 (UD: 78.)

Raphael Onyedika 3

Nikolas Dyhr 3 (UD: 57.)

Pione Sisto 4 (UD: 105.)

Evander 3 (UD: 113.)

Victor Lind 3 (UD: 78.)



---

Paulinho 3 (IND: 57.)

Oliver Sørensen 3 (IND: 78.)

Gustav Isaksen 3 (IND: 78.)

Dion Cools UB (IND: 94.)

Mads Hansen UB (IND: 105.)

Oscar Fraulo UB (IND: 113.)

AaB:

Andreas Hansen 3

Mathias Ross 5 (UD: 82.)

Rasmus Thelander 4

Anders Hagelskjær 4 (UD: 96.)

Frederik Børsting 3

Malthe Højholt 4 (UD: 64.)

Pedro Ferreira 3 (UD: 96.)

Jakob Ahlmann 3 (UD: 69.)

Iver Fossum 4

Milan Makaric 3

Louka Prip 3 (UD: 105.)

---

Kasper Kusk 4 (IND: 64.)

Kristoffer Pallesen 3 (IND: 69.)

Tim Prica 3 (IND: 82.)

Magnus Christensen UB (IND: 96.)

Daniel Granli UB (IND: 96.)

Alexander Trajkovski UB (IND: 105.)

Vi kan jo altid plukke et par pæne boldfiksfakserier fra Louka Prip, Pione Sisto eller Evanders slidte fodsåler, men vi går med Victor Lind. Han havde leveret næsten 70 anonyme minutter på Heden i Herning, men pludselig modtog han bolden på kanten af feltet og lavede verdens ældste finte trods sin unge alder: Husmandsfinten. Den sendte ikke bare én, men hele to AaB'ere ud efter pølser. Linds drøn havde bud efter målet, men tvang Andreas Hansen, den ene af dagens to målmandsvikarer, ud i en flot redning.

FCM og AaB har med henholdsvis Europa og håndsrækning, så mange trøjer at vælge imellem, at det kan tænde for 'BREAKING'-bjælken at begge hold spillede i deres traditionelle hjemmetrøjer i torsdagens pokalkamp. Skulle det have lavet en særlig pokal-anledningstrøje med ubrugte farver på farveskalaen, ville det være en præstation i sig selv.

FCK er ude. FCN ligeså. Og AGF, mens Brøndby og Randers også bruger kræfter i Europa. Og torsdag aften røg AaB også. Er pokalturneringen billigere til salg i år? I hvert fald var det Marti Cifuentes og AaBs realistisk set eneste mulighed for møblement til pokalskabet, der forduftede i himlen over Herning. Bo Henriksen kan derfor fortsat jonglere med tre turneringer for FCM – nærmest samme antal spillere han indledte flere sæsoner med i Horsens-tiden.