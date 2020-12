Igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen.

Tidligere vakte det dansk jubel, når Martin Braithwaite var en del af de startende 11 for FC Barcelona. Men stille og roligt er det ved at blive normalen for den danske målræv i Barcelona, og han var selvfølgelig også på banen onsdag, da topholdet Real Sociedad var på besøg.

Selvom Braithwaite ikke nettede denne her gang, er der grund til optimisme. Det lugter simpelthen af, at Braithwaite har fået en ny status i klubben.

Herunder kan du læse B.T.s vurdering af den danske angribers indsats:

Man kan skrive rigtig mange ting om Martin Braithwaite, der ikke spillede sit livs kamp i 2-1 sejren mod Real Sociedad. Men danskeren får bare sindssygt meget ud af det, han rent faktisk kan.

Under meget af kampen var danskeren nærmest tapet fast til linjen i Barcelonas venstre side, hvor han egentlig var fint med i spillet og løste sine opgaver flot. En god sjat løbevillighed, mod og også en god evne til at stå fri, så han var spilbar. Til gengæld var der ingen danske fødder med i de catalanske mål.

Men Martin fra Esbjerg får aldrig tangohofter som Lionel fra Rosario eller Sergio fra Sabadell, og der er altså bare en ting, der skriger i øjnene, når Braithwaite løber rundt med tekniske verdensstjerner: Han mangler x-faktor.

Karakter: 6

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

5 - Den har du selv glemt om en uge

6 - Træneren skal nok se din vej næste gang

7 - Du må gerne synge i badet

8 - Fansene synger dit navn på vej hjem

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Braithwaite spillede en fin kamp i Barcelonas sejr mod Sociedad. Foto: LLUIS GENE Vis mere Braithwaite spillede en fin kamp i Barcelonas sejr mod Sociedad. Foto: LLUIS GENE

Okay. Smag lige på følgende sætning.

Martin Braithwaite er startet på banen i seks af FC Barcelonas seneste syv kampe. Jeg gentager. Martin Braithwaite er startet på banen i seks af FC Barcelonas seneste syv kampe.

Nej, du drømmer ikke. Men du får mig ikke til at skrive det igen, for der skal trods alt også være plads til andet i denne her dom. Men niv dig selv, for Martin Braithwaite er altså blevet en fast del af FC Barcelonas startopstilling over de seneste uger, og i dag var en vigtig milepæl for danskeren.

For i de foreløbigt fem andre kampe, hvor danskeren startede inde, var der tale om 'ligegyldige' kampe. Forstå mig ret, ingen kampe er ligegyldige. Men han startede på banen mod hold, der på papiret var nemme modstandere. Det var det bare ikke onsdag, og det er en kæmpe tillidserklæring fra træner Ronald Koemans side at lade Braithwaite starte inde mod La Liga-topholdet.

Det var næsten sværere at ramme forbi målet end inden for målrammen efter 37 minutter, da Martin Braithwaite blev stukket i dybden af Pedri.

Eminent placering af danskeren, der med en flødefod af en førstegangsberøring – hvilket ikke altid er tilfældet hos Braithwaite – fik taget bolden smukt med i sit løb og placeret sig perfekt til en afslutning.

At den tidligere Toulouse-bomber så formår at smække bolden over mål og ud på tribunen, virker næsten tåbeligt. Nøj, hvor var den stor!

Den afbrænder var bare enorm. Til gengæld kan Braithwaite tørre sine øjne, når han tænker på den endnu større chance, som Griezmann misbrugte i samme kamp. Og så kan han glæde sig over, at han ikke har truffet en ligeså jammerlig beslutning, som den Griezmann har truffet med sin frisure.

Mon Griezmann fortryder den frisure? Foto: LLUIS GENE Vis mere Mon Griezmann fortryder den frisure? Foto: LLUIS GENE

Op, op, op! Hvis man for et år siden havde fastslået, at Martin Braithwaite en dag ville ende i FC Barcelona, var man formentlig blevet stemplet som skør i bolden.

Havde man så tilføjet, at han ville blive en del af de 11 startende, havde man formentlig fået frataget retten til at se fodbold.

Men begge dele er sket, og man kan fornemme, at Martin Braithwaite nu er ved at få en ny status internt i FC Barcelona-truppen.

Igen og igen ser Koeman hans vej, og nu er det sket en del gange, at han slet ikke bliver skiftet ud undervejs. Onsdag blev Antoine Griezmann for eksempel skiftet ud allerede efter 65 minutter. Om det så var på grund af den dumme frisure, skal jeg ikke kunne sige.