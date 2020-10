Danmark har vundet sin første kamp i Nations League-gruppen.

Med 3-0 ude over Island og tre scoringer, et selvmål og to flotte mål af Christian Eriksen og Robert Skov, sikrede Danmark sig tre givtige point.

Første halvleg var en langgaber, men kort før pausen kom forløsningen efter et hjørnespark, og fra start i anden halvleg knækkede Island sammen, og så kunne Danmark nemt køre sejren hjem.

Her er B.T.s bud på, hvordan de danske spillere klarede sig.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

5 - Den har du selv glemt om en uge

6 - Træneren skal nok se din vej næste gang

7 - Du må gerne synge i badet

8 - Fansene synger dit navn på vej hjem

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Danmark 4-3-3

Var årvågen, da Wass' gav en pasning for lidt fart, og han var også på sin plads ved Sigurdssons ringe afslutning. I anden halvleg laver han en decideret klasseredning på Anderson, det dér er høj, høj klasse, og så kunne Schmeichel slappe af resten af aftenen. Karakter: 7

Hånden i vejret, undskyld og videre. Tidligere kunne man frygte, at den slags dårlig start på kampen ville lægge kimen til en regulær off-dag for Wass i nationaldragten, men så galt gik det heldigvis ikke. Fik hevet et par skarpe indlæg ud af højrestøvlen. Karakter: 6

Det er på sådan en dag, at anføreren måtte vise sig frem som en vulkan i udbrud. En ringe første halvleg, hvor danskerne fik skabt for lidt, viste med al tydelighed, at første mål skulle scores på en standard, og så tager vi da gerne med, at værterne lavede to bommerter på hovedstødet. Karakter: 7

Danmarks bedst spillende i første halvleg. Siger alt om de første 45 minutter, at det var 'AC's afleveringer gennem kæderne, som var blandt højdepunkterne. Der var ikke meget travlhed hos ham. Karakter: 7

Kapow, for et højreben!? Detaljen får os igen til at tale om ham som den mand, der kan løse de åbenlyse udfordringer, der er i offensiven og især på kanterne. Ja, Hjulmand, de kommende dage bliver du nok igen stillet spørgsmålet, om Robert Skov er for god til at være 'gemt' på en backplads, når Joakim Mæhle overbeviste på venstre back-positionen i seneste landskamp. Karakter: 8

Klar forbedret udgave af Højbjerg i forhold til sidste gang, han startede inde i Nations League mod Belgien. God måde at vise på, at Christian Nørgaard, at han trods en brandkamp sidst mod England ikke med sikkerhed er selvskrevet som defensivt anker. Flere gode løb, tilbyder sig hver gang, men Højbjerg viser også skræmmende lav fart, da Victor Palsson sagde farvel og tak med bold. Fortjent skældud af holdkammeraterne for den der. Karakter: 6

Han skal have blomster næste gang, fordi han runder 100 kampe i nationaldragten, og islændingene gav ham en lækker gave. Fik holdt tempoet hele vejen og sat bolden køligt ind. Men der er mere i Eriksen, det ved vi. Karakter: 7

Det er i øjeblikket på det jævne med Delaney, som ellers fik et par muligheder for at få gjort væsen af sig. En oplagt skudmulighed fra Robert Skov havnede ved det forkerte ben, og også Eriksen forsøgte at spille sin holdkammerat fri til en god chance, men her faldt han. Karakter: 6

Som et mundbind fra Midtjylland, der ikke virker. Hans præstationer under Hjulmand har været dårlige, lad os sige det, som det er. Der skulle gå en halv time, før han satte fart i tingene og gjorde noget for at gøre Danmark farlig. Men outputtet er efter kampen kun et enkelt fremskaffet hjørnespark, og det er bare ikke nok. Karakter: 4

En enkelt skud på mål - ellere rettere sagt i retning af mål. Det er ikke godkendt. Dolberg mangler stadig at vise sine kvaliteter frem som spidsangriber under Hjulmand. Fantastisk bagom-foden-aflevering, som Braithwaite med lidt held havde opsnusset på bagstolpen, men det blev også ved det for angriberen. Karakter: 4

Det er mere Superliga end Barcelona for Braithwaite, der uforstyrret kikser driblinger og skyder på mål uden den store chance for at ramme andet end en modstander lige i benet. Han er næsten for opportunistisk, og spørgsmålet er, om han ikke er bedre som spidsangriber, for på kanten er det ikke lykkedes i de første tre kampe i Nations League. Karakter: 4

---

Indskiftere:

Blev skiftet ind efter 66 minutter i stedet for Yussuf Poulsen. Fik ikke vist noget af det, der gjorde, at han var kampens bedste senest mod Færøerne, men hans rolle var også mindre angribende, fordi føringen skulle holdes og ikke angribes. Vi må håbe, skaden ikke er alvorlig. Karakter: 6

Blev skiftet ind i stedet for Kasper Dolberg efter 79 minutter. Karakter: UB

Blev skiftet ind efter 87 minutter i stedet for Martin Braithwaite. Karakter: UB

Det går hen og bliver virkelig en flot første sejr i Nations League baseret på resultatet, men bag tallene viser spillet især i første halvleg for lidt kreativitet. Landstræneren får dog ret, når han vælger ikke at skifte ud i pausen, for kort efter faldt korthuset sammen hos hjemmeholdet. Især frontkæden har dog ikke produceret noget farligt i nu tre kampe, og det giver grund til bekymring. Karakter: 7