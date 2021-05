Christian Eriksen startede på bænken for Inter i lørdagens udekamp mod Crotone i Serie A, men blev sendt på banen efter 65 minutter.

Og det var en klog beslutning af Antonio Conte. Blot tre minutter senere smadrede danskeren nemlig kuglen i kassen og sendte Inter på sejrskurs.

Inter vandt opgøret med 2-0, da Achraf Hakimi lukkede kampen i overtiden og er nu snublende tæt på Serie A-mesterskabet. Ja, de kan faktisk blive mestre allerede i denne weekend, hvis resultaterne flasker sig.

Herunder kan du læse B.T.s fulde dom over Christian Eriksens præstation:

Er Christian Eriksen færdig med at have en tilbagetrukket plads på midtbanen, Conte? Det håber jeg, fordi du får mere glæde af ham fremme på banen.

Danskeren lignede sig selv fra Tottenham-dagene, da han blev sendt på banen. Han søgte frem i banen, afleveringerne var af offensiv karakter og han afsluttede, da han fik chancen.

Tillykke, Eriksen. Det var et fremragende indhop, og det var fedt at se.

Karakter: 5

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Det er naturligvis målet. Christian Eriksen tænkte ikke to gange, da Romelu Lukaku lagde bolden af på kanten af feltet, og det er holdkammeraterne nok glade for.

Præstationen i sig selv var ligeledes en optur, og det kan ikke være dårligt at komme på banen ved 0-0 og gå derfra som målscorer med tre point i bagagen.

At landsholdsspilleren ikke starter på banen i en vigtig udekamp, hvor holdet kan spille sig meget tæt på mesterskabet.

Men det var nok glemt hos Christian Eriksen, da slutfløjtet lød, fordi han endte med at være manden, der sørgede for, at Inter fik tre point med hjem til Milano.

Den peger helt sikkert op.

Eriksen er tilbage på måltavlen som målscorer, og Inter bliver italienske mestre. Jeg tror, han sidder med en god følelse i aften.