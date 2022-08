Lyt til artiklen

Av, for en chance, Christian Eriksen brændte, da Manchester United lørdag slog Southampton med 1-0.

Den danske kreatør startede inde for fjerde gang, da United fulgte op på mandagens stærke sejr over Liverpool og vandt 1-0 på et mål af Bruno Fernandes i første halvleg.

Eriksen og co. kæmpede noget med det, fordi der blandt andet blev brændt flere store chancer i kampen, hvor kaptajn Harry Maguire, stjernen Cristiano Ronaldo og nyindkøbet Casemiro startede ude.

Southampton kom tæt på i flere omgange til sidst, hvor Eriksen blev skiftet ud i kampens overtid efter en godkendt indsats, hvor det var lige ved og næsten i forhold til det første mål i United-trøjen.

Endnu en kamp i playmaker-rollen og endnu en bundsolid indsats af Christian Eriksen, der ligesom i mandags mod Liverpool var toneangivende, når United var på bolden.

Vi mangler dog stadig den kamp, hvor han brager igennem og leverer mål og oplæg, men det virker som et spørgsmål om tid, før danskeren får hul på bylden. I første halvleg var landsholdsstjernen en af de klart mest kreative på United-holdet, hvor han leverede flere stærke afleveringer dybt i banen, og han skulle have haft et oplæg efter en strålende aflevering med venstrebenet.

Det skæmmer dog helhedsindtrykket, at han brændte en KÆMPE chance i første halvleg, ligesom han blev noget mere anonym i anden halvleg, hvor United ellers kom godt fra land og nettede til 1-0. Til sidst blev han skiftet ud i dommerens tillægstid, da United skulle kæmpe sejren helt hjem.

Man sad næsten og tabte kæben efter godt 20 minutter af dagens kamp.

Manchester United bankede ikke bare på døren en, to eller tre gange - nej United-spillerne havde fire gigantiske chancer i samme sekvens i første halvleg, og Christian Eriksen havde den fjerde og klart største mulighed for at score.

Bolden faldt ud til danskeren foran kassen, men i et splitsekund manglede han sit vante overblik og tyrede bolden lige mod mål, hvor en Southampton-mur af en forsvarer og målmand holdt Eriksens forsøg ude. Det var fuldstændig absurd, at sekvensen ikke blev til et mål, og Eriksen vil i nat græmme sig over, at han ikke var lidt mere kølig og placerede bolden i den helt åbne side til venstre for ham.

Kong Christian har i de første fire kampe været dødboldskonge i den røde del af Manchester, og derfor fik Eriksen-fansene grund til at slikke sig om munden i slutningen af første halvleg.

United fik et frispark tæt på feltkanten, og man tænkte, at det var en - ny - mulighed for Eriksen, der fortsat har sit første United-mål til gode. Men pludselig trådte den tidligere dødboldstager Bruno Fernandes til og ind foran Eriksen, som tålmodigt stillede sig bag den portugisiske stjerne.

Det endte ultrafesent, da Fernandes bragede bolden i muren, så Christian her er en opfordring - næste gang insisterer du på, at du trykker af!

Manchester United har fundet tilbage på sejrskursen med to sejre i træk efter en voldsomt skuffende start på sæsonen, og Eriksen og co. kravler opad i tabellen, hvor man lige nu er nummer seks.

På torsdag skal Ten Hags tropper op imod Leicester City, og her kan vi meget vel få Christian Eriksen at se i det, der må forventes at blive Uniteds foretrukne midtbanekonstellation med Casemiro på den defensive midtbane, Eriksen som playmaker og Bruno Fernandes en anelse længere fremme - det vil vi glæde os til, Erik Ten Hag!