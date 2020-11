FC Midtjylland er på tavlen, men kun måltavlen. Også Ajax blev en for stor mundfuld, da hollænderne kom til Danmark og vandt med 2-1 i Champions League.

Ajax var så sent som mandag ramt af hele 11 corona-afbud, men på mirakuløs vis stillede de alligevel med førstekæden og fik fløjet de ramte stjerner ind - åbenbart med tilladelse af Uefa.

En mareridsstart gjorde, at de danske mestre hurtigt syntes overmatchede, da Ajax-anfører Dusan Tadic brød igennem i FCM's højre side og lagde bolden til rette for første målscorer Antony foran en helt passiv Paulinho. Kun 49 sekunder var spillet. Slemt blev værre, da Mikkel Andersen efter kun 13 minutters spil samlede en tilbagelægning op. 0-2 ved Dusan Tadic, der bankede den chance ind.

Danskerne var for alvor på hælene, men en rasende Kristian Bach Bak fik herefter vækket FCM's spillere, og Anders Dreyer fik smækket en reducering ind kort efter, og så var det game on. Men det lykkedes bare ikke at hente point. I anden halvleg fik Ajax underkendt et mål på grund af offside. Og mere skete der ikke på måltavlen.

Her er B.T.s bedømmelse af det danske holds indsats.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

5 - Den har du selv glemt om en uge

6 - Træneren skal nok se din vej næste gang

7 - Du må gerne synge i badet

8 - Fansene synger dit navn på vej hjem

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC Midtjylland 4-2-3-1

Den normale førstemålmand Jesper Hansen var frisk nok til være i truppen, men sad blot på bænken til fordel for Mikkel Andersen, der havde sin andel i nederlaget. Var slet ikke vaks nok til at tæske tilbagelægningen fra Paulinho ud af byen. Det lignede en tanketorsk at tage den op i hænderne. En milliondyr brøler. Karakter: 5

En coronaramt Tadic legede med den danske mester og viste forskellen. Svenskeren kom aldrig rigtigt ind i kampen og blev for en sjælden gangs skyld skiftet tidligt ud, da han flere gange var ude af position og med rette fik skælud for at være for langt oppe på banen. Karakter: 4

Kaptajn Sviatchenko havde sit skjold med på banen, og han angreb også med det - nu har man også set med, at han har dribleevner på fløjen. Tæt på at score og viste så mange muskler, at Quincy Promes undervejs gav ham anerkendende klap. Karakter: 7

Det er krøller og krummer i den mand. Den drømmeraflevering i dybden til Sisto havde fortjent en bedre skæbne. Og så havde han en fed tur igennem Amsterdams hotte gader, men blev ikke fristet til at prøve skuddet, da han i stedet lagde sagerne til rette for Mabil. Holdkammeraten missede den... scoringsmulighed. Karakter: 7

Hallo, vågn op, det er Champions League! Helt passiv ved første mål, hvor han står forkert i forhold til Antony, og kort efter laver han den fatale tilbagelægning. Måske ikke helt hans skyld, at Mikkel Andersen tager den op, men han skal ikke bringe sin keeper i den situation. Det ramte ikke på selvtilliden, da han senere lavede tunnel på Antony, men det ændrer ikke på mareridtskampen. Karakter: 2

Kom ind i sine tacklinger med smæk på, men lavede også sine fejlafleveringer. Som kampen skred frem, satte han teenageren Gravenberch på plads, men landsholdsspilleren kan mere. Det ved vi. Karakter: 6

Talentet er helt sikkert godt nok til det her niveau, og vi så ved en enkelt aktion, hvordan han kan sætte halvdelen af modstandernes hold, som han gjorde det mod Atalanta. Fantastisk aflevering til Anders Dreyers mål. Men så var han heller ikke bedre. Karakter: 6

Mere skal der ikke til. Anders Dreyer skriver sig ind som den første målscorer i Champions League-gruppespillet for FC Midtjylland. Et par træk ind og hakke på kassen. Men Dreyer kunne med rimelighed godt have scoret to mere. Karakter: 6

Sisto gjorde alt det rigtige, der berettiger landsholdsudtagelsen tidligere på dagen. Løber i dybden og lægger den perfekt til rette for Dreyer, der slet ikke fik træf på bolden, selv om han havde alverdens tid. Sisto plejer at være mere selvisk, bare ikke i dag, som han måske burde have været. Karakter: 5

Brugte kampen på at øve tilbagelægninger. Som offensivspiller. Går fra himmel til helvede, og man ved aldrig, hvor man har ham. På det seneste mest det sidstnævnte. Kun et godt skud uden for feltet lige på målmand. Karakter: 3

Hey Kaba, go on! Der måtte råbes højt for at få den ugidelige angriber i gang med presset. Kristian Bach Bak fik i hvert fald brugt stemmebåndet. Kaba har fin fysik, som han fik vist, men teknikken halter endnu en gang. Karakter: 4

---

Indskiftere:

Skiftet ind efter 65 minutter i stedet for Joel Andersson. Gik ind og gjorde det jævnt. Ikke mere eller mindre. Karakter: 6

Skiftet ind efter 75 minutter i stedet for Anders Dreyer. Karakter: UB

Skiftet ind efter 81 minutter i stedet for Jens-Lys Cajuste. Karakter: UB

Skiftet ind efter 81 minutter i stedet for Sory Kaba. Karakter: UB

Så kom hans mandskab på tavlen. Det er det positive samtidig med, at holdet selvfølgelig bød gæsterne op til dans efter den katastrofale start. Nu har han satset meget på de samme, og spørgsmålet er, om Kaba og Mabil ikke snart skal en tur på bænken. Karakter: 6