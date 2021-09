I en decideret grim og chancefattig fodboldkamp tabte Brøndby endnu et skridt i topstriden – da det blot blev til 1-1 hjemme mod Silkeborg.

Oprykkerne kom på 1-0 efter 25 minutters spil, da Mark Brink flot rykkede i dybden og afsluttede perfekt.

Simon Hedlund fik udlignet kort inden pausen, da hans afrettede afslutning sejlede hen over Nicolai Larsen i Silkeborg-målet.

Herunder kan du læse B.T.'s dom over opgøret.





Det er et par år siden, at han poppede op og lignede en kommende Superliga-stjerne hos Hobro. Men så forsvandt han lige så hurtigt igen, og da Christian Cappis blev suget med ned i landets næstbedste række med Hobros nedrykning, lignede det, at løbet var kørt for amerikaneren. Men Brøndby valgte i sommer at puste liv i den skrantende karriere, og det var godt set. Cappis var fredag aften en af de få fornøjelser – både med og uden bold. Texaneren har kultspiller-potentiale i Brøndby og ligner allerede et transferscoop.

Karakter: 4





I en kamp generelt uden tårnhøj kvalitet er det lidt hårdt, at pilen her peger på unge Andreas Bruus. Men som offensiv wingback var det nærmest imponerende, hvor lidt den tidligere kantraket fik ud af det. De offensive stormløb, som Brøndbys spil er så afhængige kunne tælles på meget få fingre. En stillestående back kan ikke Bruus til meget på et mesterhold.

Karakter: 1

Brøndby IF (3-5-2)



Mads Hermansen 4

Kevin Tshiembe 4

Andreas Maxsø 3

Josip Radosevic 2

Morten Frendrup 3

Christian Cappis (ud 73) 4

Kevin Mensah 3

Andreas Bruus (ud 73) 1

Mathias Greve (ud 61) 2

Simon Hedlund (ud 85) 3

Mikael Uhre (ud 73) 1

-----

Anis Slimane (ind 61) 3

Jens Martin Gammelby (ind 73) uden for bedømmelse

Andrija Pavlovic (ind 73) uden for bedømmelse

Oskar Fallenius (ind 73) uden for bedømmelse

Tobias Børkeeiet (ind 85) uden for bedømmelse

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne



Silkeborg IF (4-3-2-1)

Nicolai Larsen 4

Rasmus Carstensen 3

Tobias Salquist 4

Joel Felix (ud 90) 3

Gustav Dahl 2

Stefan Thordarson 3

Mark Brink 4

Anders Klynge (ud 76) 2

Andreas Oggesen (ud 65) 2

Nicolai Vallys 3

Nicklas Helenius (ud 65) 2

-----

Søren Tengstedt (ind 65) 3

Robert Gojani (ind 65) 3

Sebastian Jørgensen (ind 76) uden for bedømmelse

Pelle Mattsson (ind 90) Uden for bedømmelse

Man fornærmer forhåbentlig ingen ved at konstatere, at Silkeborg er et profilløst Superliga-hold. Styrken ligger ikke i navnene – men i den struktur, som Kent Nielsen nu i et par år har banket og brølt ind i Søhøjlandets drenge. Og det er i glimt en fornøjelse at overvære. Eksempelvis ved dagens 1-0-scoring, der havde et Playstation-skær over sig. Silkeborg er et virkelig solidt oprykkerhold, og selvom sæsonen er lang, bolden er rund og alt det jazz – så er det allerede nu svært at forestille sig, at de røde fra Himmelbjerget ikke også er Superliga-hold i den kommende sæson.

Den går altså til Tobias Salquist for sæsonens nok dummeste gule kort. Den ellers så stærke Silkeborg-midtstopper fik pludselig problemer med sine støvler. Og for at få dem af så han sig nødsaget til at sætte sig ned på plænen og trække dem af, som en lille knægt, der lige var kommet hjem fra børnehave. Salquist fik nogle nye støvler, som dommer Kristoffersen beordrede ham til at iføre sig uden for banen. Men Silkeborg-profilen valgte at stoppe op en meter fra kridtstregen for at nørkle lidt med støvlen, og så mistede dommeren tålmodigheden.

Superligakampen mellem Brøndby IF og Silkeborg IF på Brøndby Stadion fredag den 10. september 2021. Foto: Claus Bech Vis mere Superligakampen mellem Brøndby IF og Silkeborg IF på Brøndby Stadion fredag den 10. september 2021. Foto: Claus Bech

Rillerne i Niels Frederiksens pande dansede løs i de 90 minutter og fik nok selskab af et par nye undervejs. For der var virkelig langt fra guldfest og heavy metal-omstillingsspil fredag aften. De danske mestre fik rent offensivt produceret bekymrende og forsvindende lidt foran eget publikum – imod et oprykkerhold! Og det efter en landskampspause – hvordan skal det ikke gå, når holdet har en Europa League-kamp i stængerne? Det må bekymre mestertræneren dybt! Silkeborg fortsatte omvendt den imponerende tilbagekomst til Superligaen – hvor holdet hører til!