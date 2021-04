Antonio Conte havde igen fundet plads til Christian Eriksen i sin startopstilling, da Inter gæstede Spezia i Serie A onsdag aften.

Desværre indtog danskeren en meget tilbagetrukket rolle på Inters midtbane, og det betød, at hans indsats blev meget anonym. Og det gavner altså ikke Inter at have Eriksen på den position.

Danskeren fik 73 minutter på banen i en kamp, hvor hans hold på ingen måde imponerede. Derfor endte det også 1-1.

Herunder kan du læse B.T.s fulde dom over Christian Eriksen præstation:

Det var ikke en kamp, som Christian Eriksen vil huske tilbage på med et smil på læben. Hans afleveringer var størstedelen af tiden enten tilbage eller på tværs. Øv!

Midtbanespilleren skal være offensivt orienteret, så hans kreative idéer kan blive tydelige. Det var desværre ikke tilfældet onsdag aften, og derfor blev indsatsen aldrig god.

Eriksen kan dog glæde sig over, at Inter er på vej mod et Serie A-mesterskab, mens hans afleveringer ligeledes var solide i udekampen mod Spezia.

Karakter: 3

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Endnu en startplads, sikkerhed i sine afleveringer samt en kurs mod mesterskabet i en af de helt store ligaer. Det er ikke så skidt, og det gavner bestemt også Danmarks chancer til EM, at vores kreatør spiller fast i de sidste måneder inden slutrunden.

Derudover skal danskerens arbejdsindsats også fremhæves. Han løber godt nok mange meter forgæves.

Den tilbagetrukne position. Uden tvivl. Han er flere gange nede mellem de to midterforsvarer, som vi så William Kvist være det på landsholdet for år tilbage – det er jo ikke Christian Eriksen. Heldigvis har Kasper Hjulmand nogle andre idéer end Antonio Conte.

Christian Eriksen er farlig, når han er med fremme. Det så vi i sidste kamp, hvor han tordnede kuglen i kassen. Alligevel var han onsdag aften ikke med i feltet på størstedelen af Inters angreb, og det er ærgerligt.

Jeg synes trods alt, at pilen peger i den rigtige retning for den danske landsholdsspiller. Han spiller fast på et af de bedste hold i Europa, og han vil derfor have en stor aktie i Inters kommende mesterskab. Det er nemlig svært at se Milan hente 10 point med få kampe tilbage.

Derudover har han spillet sig tilbage i varmen hos Antonio Conte efter at have været helt ude i kulden. Hatten af for det, Eriksen.