OB er i pokalfinalen for første gang i 15 år med semifinalesejr over Sønderjyske.

Issam Jebali snød Sønderjyske-målmanden med en snedig frisparksscoring allerede efter to minutter. Derfra var der ingen tvivl om, hvem der ville booke finalebilletten.

Emmanuel Sabbi hamrede OB på 2-0 efter flot overblik fra Mads Frøkjær, der kort før pausen selv kom på måltavlen med et køligt placeret spark til 3-0. OB vandt 5-1 samlet over de to semifinalekampe, og så kunne de over 12.000 tilskuere juble så højt, at det kunne høres på hele Fyn.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Det er 187 centimeters no-nonsense balkan-murværk, OB har fået ind i bagkæden, hvor Ivancevic kamp for kamp spiller sig ind i de striwede hjerter i takt med, at han hopper ind i – og vinder – duel efter duel. Hans Christian Bernat var hurtig til at omfavne serberen, da han med Dal Hende hængende på skuldrene clearede en bold på stregen. Få minutter senere ilede han til og stoppede Peter Christiansen, der netop havde overløbet Kasper Larsen.

Er du vågen? Den så han ikke komme! Det så mærkeligt ud, da Issam Jebali helt ubesværet sendte et frispark i kassen forbi en intetanende Nicolai Flø allerede efter to minutter, og så var scenen ligesom sat for den 26-årige målmand, der har været fast pokalkeeper for sønderjyderne i sæsonen og nu også er fast i ligaen. Flø var uden de store chancer ved Sabbis scoring, mens han gik forkert ved Frøkjærs.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

OB (4-2-3-1)

Hans Christian Bernat 4

Nicholas Mickelson 4

Kasper Larsen 3

Mihajlo Ivancevic 5

Jørgen Skjelvik 3

Jeppe Tverskov 4 (UD: 77)

Jens Jakob Thomasen 4

Emmanuel Sabbi 4 (UD: 84)

Mads Frøkjær-Jensen 4 (UD: 69)

Sander Svendsen 3 (UD: 69)

Issam Jebali 5 (UD: 77)

---

Joel King 3 (IND: 69)

Max Fenger 3 (IND: 69)

Bashkim Kadrii UB (IND: 77)

Ayo Simon Okosun UB (IND: 77)

Jakob Breum UB (IND: 84)

Sønderjyske (3-4-3)

Nicolai Flø 2

Maxime Soulas 3

Stefan Gartenmann 3

Duplexe Tchamba 2

Rasmus Vinderslev 3

Nicolaj Thomsen 3 (UD: 64)

José Gallegos 4 (UD: 64)

Marc Dal Hende 3 (UD: 64)

Emil Frederiksen 3 (UD: 84)

Emil Kornvig 2

Peter Christiansen 3 (UD: 84)

---

Rilwan Hassan 3 (IND: 64)

Atli Barkarson 3 (IND: 64)

Mads Albæk 3 (IND: 64)

Faris Moumbagna UB (IND: 84)

Robin Schouten UB (IND: 84)

Autoriteten stråler ud af Issam Jebali, når han dirigerer sine medspillere og tager teten i de fleste situationer i OBs offensiv. Tuneseren viste spilleglæde fra første fløjt med sit snedige frisparksmål og efterfølgende små tricks for at komme forbi modstanderne, og offensivprofilen var med i stort set alle OBs farlige aktioner – som han i øvrigt har været det i foråret. Han virker som en spiller, der nyder de store øjeblikke, så mon ikke han går forrest igen i finalen?

»Europa, Europa, Europaaa! Odense skal tilbage i Europa!« sang OB-fansene allerede i pausen. I første omgang skal klubben lige besejre FC Midtjylland på Brøndby Stadion i pokalfinalen Kristi himmelfartsdag, hvis Europa-drømmene skal blive til virkelighed efter mere end ti års ventetid. OB spillede sidst en europæisk kamp mod Fulham i december 2011. »Som fodboldspiller vil man gerne være en del af historien,« sagde styrmand Jeppe Tverskov inden kampen. Det får han og de striwede holdkammerater endelig chancen for nu.

Andreas Alm takkede af i svenske BK Häcken med et pokalfinalenederlag, inden han tog tøjlerne i OB, som han nu har bragt i klubbens første pokalfinale, siden OB tog pokalsejren i 2007. Svenskeren og hans mandskab har været udskældt i løbet af sæsonen, men det ser ud til at formen topper på det helt rigtige tidspunkt. Selvtillidstanken bugner, så det ikke er set lignende på Fyn i næsten et årti, og OB spiller nu for en europæisk billet ad både Superliga- og pokalvejen.