FCM er i pokalkvartfinalen efter stort straffedrama i Parken. OB venter i næste runde.

Det står klart efter et opgør, hvor pokaldramaet var større end kvaliteten i spillet.

Det tegnede ellers lovende efter otte minutter. Her var begge hold allerede på tavlen. Først midtjydernes Sory Kaba på et straffespark, der blev begået klodset af Karl-Johan Johnsson efter knap ét minut. Og så udlignede Jens Stage på et bizart mål, da han blev skudt i brystet af Frank Onyeka og kunne se bolden sejle i mål.

Derfra var der faktisk fint med chancer til begge hold. Den største brændte FC Midtjyllands Daniel Høegh, da han knaldede bolden på overliggeren få meter fra stregen.



Fight, tacklinger og pokalfodbold i sin reneste form udspillede sig herefter. 1-1 sluttede kampen efter ordinær spilletid. Forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence måtte der til. Her brændte FCKs Nicolaj Thomsen som eneste mand, og midtjyderne vandt 7-6.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:







Flot kamp af den varme forsvarsspiller, der styrede forsvaret og agerede flot offensivt. Når han en sjælden gang bliver snydt, redder han sig altid ud af rodet.

Karakter: 7









Polakken er gået helt i stå med sin målscoring og har endnu første mål til gode under Jess Thorup. Han har svært ved at finde sig til rette, og selvom han scorede på sit straffespark, er det bekymrende for Thorup, at topscoreren ikke har fundet melodien. Der er noget galt.



Karakter: 4

FC København 4-4-2

Karl-Johan Johnsson 6

Peter Ankersen 6

Mathias 'Zanka' Jørgensen 6

Nicolai Boilesen 7

Bryan Oviedo 6

Carlos Zeca 5

Jens Stage (ud: 97.) 5

Rasmus Falk (ud: 118.) 6

Pep Biel 5

Rasmus Højlund (ud: 72.) 4

Kamil Wilczek 4

Snit: 5,5

---

Nicolaj Thomsen (ind: 72.) UB

Robert Mudrazija (ind: 97.) UB

Marios Oikonomou (ind: 118.) UB

FC Midtjylland 4-2-3-1

Jesper Hansen 6

Dion Cools (ud: 89.) 6

Daniel Høegh 6

Erik Sviatchenko 7

Paulinho 5

Frank Onyeka (ud: 110.) 6

Jens-Lys Cajuste (ud: 45.) 5

Pione Sisto (ud: 73.) 5

Evander 4

Gustav Isaksen (ud: 62.) 4

Sory Kaba (ud: 73.) 6

Snit: 5,5

---

Mikael Anderson (ind: 45.) 5

Anders Dreyer (ind: 62.) 5

Awer Mabil (ind: 73.) UB

Luca Pfeiffer (ind: 73.) UB

Joel Andersson (ind: 89.) UB

Japhet Sery Larsen (ind: 110.) UB

Der er kommet bund i FCK

Det var en rodet kamp. Hårdtspillet og uskøn. Men siden Jess Thorups mareridtsdebut i Herning, hvor FCK blev kørt ud med 4-0 af de danske mestre fra Midtjylland, må man sande, at der er noget i gære. En positiv udvikling. Forsvarskæden med Ankersen, 'Zanka', Boilesen og Oviedo står bedre imod end i de to første kampe under Thorup, hvor han prøvede at implementere sit tremandsforsvar. Det kan snildt komme i spil i fremtiden. Men lige nu virker det klogt at lade være.



'Hvor er Bubber blevet af?'

De få tilskuere, der blev lukket ind i Parken torsdag aften, gjorde sig bemærket flere gange. Det er svært andet i en næsten tom nationalarena. Men kredit for kreativiteten skal de da have. En kort stund var det som at være med i et 90'er-flashback med Timm og Gordon. 'Hvor er Bubber blevet af'? blev der sunget ned mod FCM-bænken med henvisning til midtjydernes mentaltræner B.S Christiansen. Man sad bare og ventede på, at 'Lorte Rødovre' ville blive hevet op af hatten. Desværre kom den ikke. Men lidt har også ret.

Vi har brug for vinterpausen

Spillerne har haft et vanvittigt hårdt 2020 med kampe efter kampe. Superligasæsonen strækker sig historisk langt ind i december, og med en runde tilbage i weekenden og på mandag er det også snart spillerne velundt at få et lille afbræk. Sommerpausen var blot få uger lang. FC Midtjylland har slidt igennem et hårdt europæisk program, mens FCK knapt nok holdt pause efter Europa League i sidste sæson. Det viste sig i spillet i Parken, at det er tid til et hvil. Det kommer heldigvis om lidt.