Christian Eriksen bliver bare ved, og ved, og ved.

Den danske landsholdsspiller viste endnu en gang, hvorfor han er Brentfords – med afstand – største stjerne, da London-klubben lørdag vandt med 3-0 over Southampton.

Dermed skal nærmest ALT gå galt, hvis ikke Eriksen og co. skal sikre overlevelse i Premier League.

Herunder kan du læse B.T.s dom over danskerens præstation:

Han har en fod med i stort set alle af Brentfords farlige angreb, og danskeren er en konstant trussel i London-klubbens kontrafase, hvor han styrer det hele. Det er ham, alle holdkammeraterne kigger efter, så snart bolden lander foran deres fødder. Han er uundværlig for Thomas Franks mandskab.

En enkelt assist og et skarp slået hjørnespark, så havde den 30-årige dansker da også gjort sin del af arbejdet efter blot et kvarter. Høj, høj klasse!

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Det virker ulogisk at forestille sig, at Eriksen fortsætter i Brentford efter denne sæson. For hold nu, hvor er han god! Han bør næsten frit kunne vælge, hvad næste fodboldadresse skal være. Og han skal da også videre. Der er ingen tvivl. Vi vil se dig spille på allerøverste hylde igen, Christian!

Store klubber som Tottenham, Manchester United og West Ham bør i hvert fald slikke sig om munden ved tanken om en gratis dansk superstjerne.

Han var lige ved at sætte udeholdet i gang, da han efter 43 minutter sparkede bolden direkte ind i en modstander, som efterfølgende satte en kontra i gang.

Southamptons Adam Armstrong nåede da også at give danskeren bange anelser, da han iskoldt hamrede bolden i nettet. En offside-kendelse reddede dog Eriksen fra svipseren.

Jo jo, Brentford skal nok være at finde i den bedste engelske række efter sommerferien, men det bør ikke have betydning for Christian Eriksen. Han skal videre!

Danskerens niveau er til Champions League. Det kan der ikke være nogen indvendinger imod. Og så kan Thomas Frank lokke med så mange fridage, han vil, som han gjorde tidligere på ugen, men den danske stjerne bør være fortid i det vestlige London om to kampe.