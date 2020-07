Der er blevet skrevet en del om Martin Braithwaite de sidste dage.

Får danskeren lov til at blive i FC Barcelona, eller skal han i løbet af de næste måneder finde en ny klub?

Torsdag aften kunne hovedpersonen selv lade benene tale, da han fik chancen fra start mod Osasuna som følge af skaden til Antoine Griezmann. En lille times tid blev det til på Camp Nou, hvor Barcelona var bagud med 0-1, da danskeren blev pillet ud efter 59 minutter.

B.T. har herunder vurderet den danske landsholdsspillers indsats.





Det var bestemt ikke elendigt, men det var heller ikke fordi, han var forrygende. I første del af første halvleg var det ikke meget, man så til danskeren, der sammen med Barcelona-holdet forsøgte at få spillet til at flyde. Han rørte ikke bolden vanvittigt meget, men de gange han gjorde, så det egentlig fornuftigt ud.

Braithwaite forsøgte meget, tog et par okay løb og i slutningen af første halvleg forsøgte han også at sende en afslutning afsted. Den manglede dog noget præcision. Det var synd, at hans mål i starten af anden halvleg - dog korrekt - blev annulleret for offside. Det havde været perfekt timing for Braithwaite at have nettet - og have fået lov til at have en mulig hovedrolle i kampen. I stedet blev han skiftet ud efter 59 minutter.

Karakter: 5

Det er jo altid et plus at starte inde, og det gjorde Martin Braithwaite i dag. Han fik da også vist nogle af sine kendetegn - initiativ, lidt gennembrud og fine afleveringer. Havde Messi ikke været offside, var han kommet på måltavlen, og Martin Braithwaite faldt på ingen måde igennem. Det var positivt, ligesom han også på et tidspunkt fik tilkæmpet sig et frispark i en giftig position - men det var så også, hvad det blev til. Til hans forsvar skal det også siges, at Barcelona på ingen måde ramte deres topniveau, og det gjorde heller ikke arbejdsbetingelserne nemmere.

Er du angriber, bliver du målt på...ja, mål. Det var tæt på for Martin Braithwaite, men han måtte altså forlade banen uden at komme på måltavlen. Ét mål i ti kampe er, hvad det er blevet til for danskeren, som altså ikke har markeret sig for alvor. Han er på et stjernespækket mandskab, og der er bare ikke plads til mange halv-lunkne kampe.

Han er af en spansk journalist blevet kaldt for 'en løsning' og ikke en plan, og i løbet af de næste måneder kommer svaret nok på det spørgsmål, der er blevet stillet de sidste dage: Er Braithwaite en færdig mand i FC Barcelona?

Med den situation han står i lige nu med kun en ligakamp tilbage og nogle Champions League-kampe, hvor han ikke er spilleberettiget, peger den i hvert fald ikke op efter en kamp, hvor det igen ikke blev til hverken mål eller en voldsom markering fra danskeren. Der skal mere til.