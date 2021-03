Legestue. Præcis, som det er bedst, når vikaren har overtaget klassen.

Til trods for, at landstræner Kasper Hjulmand havde skiftet alle markspillere ud i forhold til kampen mod Israel, var der stor klasseforskel mellem Danmark og Moldova, og kampen endte med hele 8-0 til danskerne efter 5-0 allerede ved pausen.

Et straffespark satte det hele i gang, og inden pausen havde Kasper Dolberg, to x Mikkel Damsgaard, Andreas Skov Olsen og Jens Stryger Larsen noteret sig på MCH Arenas scoringstavle.

Lige meget, hvor meget Kasper Schmeichel forsøgte at få sine holdkammerater til holde dampen lige så meget oppe i anden halvleg, lykkedes det ikke helt, men lidt mindre kunne også gøre det, da det blev til tre danske mål af Kasper Dolberg, Robert Skov og Marcus Ingvartsen.

VM-kursen er sat med maksimum point efter to kampe i kvalifikationen.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne



Danmark: 4-3-3





Var lige så pligtopfyldende som de to security-ansatte i Herning, der brugte halvdelen af første halvleg på at fortælle staben for gæstholdet, at de skulle sætte sig ned. Lige meget hvor ligegyldigt, det syntes at være at tage diskussionen, holdt de fast. Tilbage til fodbolden - den redning, Schmeichel havde efter Danmarks føringsmål, viser, at han går på arbejde for at gøre en forskel. Karakter: 4





Åge Hareides opfindelse skal genfinde sig selv på landsholdet, efter Daniel Wass har sat sig tungt på højre back, og venstre back-positionen ser ud til at gå til Joakim Mæhle eller Nicolai Boilesen, og det gjorde Jens Stryger Larsen med en klasse-præstation, hvor han både holdt sine opgaver i forsvaret og kombinerede sig frem med holdkammeraterne. Målet var flødeskum på en god aften. Karakter: 5





Han ved godt, at der skal fuld koncentration på og formidable præstationer til for at komme ind i det forsvar, og derfor var der ikke noget, der hed 'der går nok'. Vestergaard gav trods en fuldstændig afgjort kamp et ordentligt møgfald til modstander og dommer for et frispark, der ikke blev dømt ved 6-0. Denne kamp var hans chance, og han greb den. Karakter: 5





Nogle gange kan selv små børn lave den overraskende tunnel på de voksne, der står helt paffe tilbage i haven. Det gjorde Joachim Andersen i den grad, da Alexandru Antoniuc løb fra ham og fik sendt en advarsel til Danmark. Schmeichel tog sig af den blunder fra Fulham-spilleren, der derfra havde fået sin opvågning. Karakter: 3





Det var overbevisende fra Boilesen, som selvfølgelig er gået ind i landsholdstruppen uden de mindste problemer. De indlæg, han har, er af høj kvalitet, og han kan sagtens med sit vanlige humør hævde at være bagmanden til flere af målene. Især indlægget til Jens Stryger Larsens mål var flot. Karakter: 5





Var her, der og alle vegne. Lige en kamp for den spiller, der elsker at åbne dåser på en bane med spillere, der måske ikke har et så stort talent, men fighter med alt, hvad de har. Mathias Jensens boldomgang var lige, hvad der var brug for mod Moldova. Karakter: 4





Mistede bolden en enkelt gang i begyndelsen af kampen, da der stadig var spænding om udfaldet, men blev ellers ikke udfordret ret meget på sin position, hvor han mest af alt blot skulle flytte bolden fra den ene side til den anden. Karakter: 4





En af banens mest rutinerede spillere fik igen mulighed for at vise sig frem på landsholdsscenen, og det fik gjort helt som ventet med lækre pasninger. Han prøvede også en laudrupsk kig-væk-aflevering, men det var for meget af det gode. Karakter: 4





Han er tilbage! Sidst var det mod Færøerne, at han legede med bolden, og kun en skade i ryggen i den efterfølgende kamp har gjort, at Andreas Skov Olsen ikke fylder mere i landskabet, men det kommer. Driblinger, overblik og arrogance på allerhøjeste hylde. Nu skal han også bare vise det mod de bedre modstandere, men det kommer han vel også til, når han allerede i pausen blev sparet. Karakter: 6





En virkelig god kamp, hvor han også fik vist, at der er bygget godt op med muskler. Han blev brugt flittigt som opspilsstation og var lynhurtig til at placere sig de rigtige steder efterfølgende. Målene fra ham var ingen tilfældigheder overhovedet. Karakter: 5





Er du mål-do-vanvittig, hvor laver han lækre ting. Der er så meget flot og effektiv fodbold i den krop, der ikke fylder ret meget på et holdbillede, men dominerer det hele i analyserne efter. Damsgaard tog al tøjet af Moldova, der måtte forlade banen helt nøgne. Karakter: 6



---



Indskiftere:



Skiftet ind efter 46 minutter i stedet for Andreas Skov Olsen. Et træk ind med venstre og afslutning med den kolde højre. Sådan skal det gøres. Karakter: 5





Skiftet ind efter 65 minutter i stedet for Christian Nørgaard. Det blev om ikke andet til en god gang løbetræning. Karakter: 4





Skiftet ind efter 77 minutter i stedet for Lasse Schöne. Karakter: UB





Skiftet ind efter 77 minutter i stedet for Jens Stryger Larsen. Karakter: UB



Marcus Ingvartsen skiftet ind efter 77 minutter i stedet for Mathias Jensen. Karakter: UB





Når man har det 12. bedste landshold i verden og skal møde nummer 177 i verden, kan man godt tillade sig at eksperimentere, og det gjorde Hjulmand i den grad med et helt nyt hold. Landstræneren fik set, hvad han ville, og har nu et helt frisk hold til den vigtige kamp på onsdag. En perfekt aften. Karakter: 6