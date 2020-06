Sikke et drama. Sikke en målfest!

Efter en lige og velspillet første halvleg lignede det, at AGF var i stand til at drille FCM.

Men det ændrede to grumme fejl fra gæsterne på i starten af anden halvleg. Da den blot var tre minutter gammel, viste tavlen 3-1 til FC Midtjylland efter først en kæmpe brøler af Alexander Munksgaard og så et selvmål af Jakob Ankersen.

AGF forsøgte at kæmpe sig tilbage, og det lykkedes i den grad, da Jon Thorsteinsson med et kvarters tid tilbage reducerede. Seks minutter senere var han på pletten igen, og så stod der altså 3-3 ved slutfløjt. Han var dog ikke færdig, for han var også manden bag Helenius' matchvindermål. 4-3 til AGF.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:





Han er manden, de kommer til at synge om i Aarhus i aften. Og have mareridt om i Herning. Med tre mål sikrede han, at AGF kunne køre hjem fra Herning med fuldt hus, selv om det længe så ud til, at de skulle tomhændede hjem til Aarhus. 'Glem det', sagde Thorsteinsson, der ved det sidste mål da også forståeligt brølede sin glæde ud, som var der ingen dag i morgen. Og han kronede det også lige med en assist.

Karakter: 9





Hold da op for en kæmpe brøler, Alexander Munksgaard lavede ved FC Midtjyllands mål til 2-1. Det kommer han nok til at have mareridt om i nat, efter han ellers havde spillet en ganske fin første halvleg. Et minut skulle der gå af anden, så var det glemt. Helt hovedløs tilbagelægning til Eskelinen, og så sagde Ronnie Schwartz altså 'ja tak' og scorede let. Kan takke sin holdkammerat Thorsteinsson for, at det ikke betød nul point i Herning.

Karakter: 4

FC Midtjylland (4-2-3-1)

Jesper Hansen 5

Joel Andersson 6

Erik Sviatchenko 6

Alexander Scholz 6

Paulo Victor Da Silva 5

Jens-Lys Cajuste 6

Tim Sparv (ud 45.) 5

Anders Dreyer (ud 87.) 5

Lasse Vibe (ud 74.) 5

Awer Mabil 6

Ronnie Schwartz (ud 75.) 6

Snit: 4,5

---

Nicolas Madsen (ind 45.) 6

Doguhan Aral Simsir (ind 74.) UB

Sory Kaba (ind 75.) UB

Manjrekar James (ind 87.) UB

AGF (4-3-3)

William Eskelinen 5

Alexander Munksgaard (ud 72.) 4

Sebastian Hausner 6

Frederik Tingager 6

Casper Højer Nielsen 6

Benjamin Hvidt (ud 65.) 5

Nicolai Poulsen 6

Bror Blume (ud 72.) 5

Jon Thorsteinsson 9

Patrick Mortensen 6

Jakob Ankersen (ud 72.) 5

Snit: 5,7

---

Niklas Helenius (ind 65.)

Gift Links (ind 72.) UB

Kevin Diks (ind 72.) UB

Albert Grønbæk Erlykke (ind 72.) UB

Mere fight end flot

Hvis de fremmødte fans havde håbet på sambabold, var det ikke ligefrem det, der blev leveret på den midtjyske grønsvær. Det var i stedet hård fight, tonsvis af dueller, og spillerne fik lov at gå til stålet. Det var mere fight end flot og sprudlende i hvert fald, men det var bestemt ikke kedeligt.

Sikke et comeback

To kæmpe fejl kunne være blevet uhyre dyre for AGF. David Nielsens mandskab spillede ellers en fin første halvleg, men det var ødelagt på ganske få minutter, da de sidste 45 minutter blev fløjtet i gang. Herefter blev det op ad bakke for aarhusianerne, der også hele tiden skulle passe på ikke at ryge i den midtjyske kontrafælde. Det skete dog ikke - for de havde Jon Thorsteinsson på banen. Og han ville det altså anderledes!

Søndagsgaver til FC Midtjylland

Det var ikke kun Ronnie Schwartz, der fik en gave i starten af anden halvleg, da han blev spillet fri foran Eskelinens mål. Allerede inden kampen kom der en - potentiel - gave til ulvene, da FCK satte point til i sidste øjeblik mod Brøndby. Dermed betød en midtjysk sejr et øget forspring. En gave, som Brian Priskes tropper dog ikke fik taget imod. Tværtimod.