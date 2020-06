21 minutter fik Martin Braithwaite, da Barcelona var på besøg i Galicien, hvor Celta Vigo tog imod gæsterne.

Barcelona smed en føring i slutminutterne og måtte nøjes med 2-2 i en kamp, hvor danskerens holdkammerat og konkurrent til en plads i angrebet Luis Suarez skinnede igennem med to mål. Begge mål havde Lionel Messi som assistmager. Nu kan Real Madrid tage endnu et skridt væk i topkampen, hvis madrilenerne søndag vinder over Espanyol.

For Pione Sisto må det betegnes som et stort nederlag, at han end ikke var i kamptruppen på 24 mand.

Karakter: 3

Braithwaites rolle blev at strække Celta Vigos forsvar ud ved at have udgangsposition på venstrekanten, og herfra forsøgte han så at tage sine dybe løb ind i banen. Det blev til en helhjertet indsats som altid, men danskeren kom aldrig sådan i fokus for sine offensive aktioner, som er dem, han bliver bedømt på. Han var næsten ikke på bolden.

Det lidt for hårde duelspil var lige ved at koste Braithwaite en udsvisning, hvis dommeren havde været enig med spillerne fra Celta Vigo. Efter 81 minutter fik han et gult kort for en for høj albue, og få minutter senere så det ud til, at han gjorde noget lignende, men dommeren valgte blot at give frispark trods protesterne fra hjemmeholdet.

Svært at finde en aktion, hvor danskeren gjorde noget decideret vellykket på en måde, der får ham givet flere stjerner på skuldrene i Barcelonas trup.

Lidt opad. For selv om Martin Braithwaite ikke gjorde noget væsen af sig og heller ikke var i startopstillingen, så kan han glæde sig over, at det var ham og ikke Antoine Griezmann, der blev valgt til at komme ind som første indskifter. Problemet for ham er dog, at Barcelona var foran 2-1, da han kom ind, og derfor gjorde det ikke noget godt resultatmæssigt med Braithwaites indskiftning.