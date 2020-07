Barcelona havde ingen problemer med at tage tre vigtige point ude mod Villarreal.

Mål af Luis Suarez, Antoine Griezmann, Ansu Fati og et selvmål sikrede catalanerne en 4-1-sejr.

Danske Martin Braithwaite blev skiftet ind med 18 minutter igen - ved stillingen 3-1.

B.T. har herunder vurderet den danske landsholdsspillers indsats.

Karakter: 5

Det er en dårlig nyhed for Braithwaite, at Antoine Griezmann ser ud til at have ramt topformen. Det gør, at danskeren får begrænset sin spilletid - og at han virkelig skal slå til, når han får kampenes sidste 10-15 minutter. Det var også betingelsen i denne kamp. Og desværre for Braithwaite greb han ikke chancen.

Det blev til to store chancer - den første med med 10 minutter igen, da Messi fandt danskeren fri foran målet - men Braithwaite formøblede den store mulighed med en svag afslutning. Hvis han fortsat skal have en berettigelse i det stjernespækkede angriber-felt i storklubben, så SKAL Braithwaite simpelthen score på den slags chancer!

I overtiden havde han et fint hovedstødsforsøg, efter at Messi havde sendt et frispark på overlæggeren. Kun en flot målmandsredning forhindrede dansk scoring. Men øv, endnu en spildt chance for at bevise sit værd.