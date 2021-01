For ottende ligakamp i streg var Martin Braithwaite med fra start for FC Barcelona, men det er også det bedste, man kan sige om danskerens optræden mod Huesca.

Den 29-årige landsholdsangriber havde ellers revanche til gode efter sin nedtursoptræden i sidste spillerunde, hvor han brændte straffespark i 1-1-skuffelsen mod Eibar.

I stedet blev det til 80 helt og aldeles anonyme minutter ude mod La Liga-miniputterne, som FC Barcelona besejrede med smalle 1-0.

Herunder er B.T.s fulde dom over Martin Braithwaites optræden i aftenens kamp mod Huesca.

Med i et syleskarpt kontraangreb: Braithwaite spiller den for spidst og upræcist til Pedri, selvom det ikke er en svær bold, han skal sende videre, og så glider chancen ud i sandet.

En hurtig pasning fra Lionel Messi, som argentineren vil have igen i en fræk et-to-tango: Bolden smutter fra Braithwaite, som må jagte i et vildt genpres i stedet for at danse med Barca-10’eren.

Adskillige bolde slået skarpt og fladt ind fra Jordi Alba på venstrefløjen: Braithwaite kommer afgørende splitsekunder for sent, får kun snittet bolden eller bliver blokeret af sin oppasser.

Nej, det er hverken en spansk flødefod eller en sydamerikansk målnæse ala Luis Suarez, som vestjyske Martin Braithwaite løber rundt med. Men hvad er det så han får, træner Ronald Koeman?

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

5 - Den har du selv glemt om en uge

6 - Træneren skal nok se din vej næste gang

7 - Du må gerne synge i badet

8 - Fansene synger dit navn på vej hjem

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Jo, det er efterhånden en kliché så slidt op som Sergio Busquets i et stramt corona-program, men hårdt arbejde er en af dyderne. Fart er en anden. En ukuelig tro på sig selv er også en del af pakken. Men spil på ypperste internationale niveau, som bør være en dyd for en førsteangriber i FC Barcelona, er altså ikke et varemærke for den danske landsholdsspiller. Således også mod Huesca.

Karakter: 2

I første halvleg var Martin Braithwaite, trods en alt i alt dårlig aften, i et eller andet omfang med i kampen. Og han var da at finde inde i feltet, når der blev slået indlæg - for eksempel ved Frenkie de Jongs scoring.

En enkelt gang var han ovenikøbet semi-tæt på at score, da han fik vendt rundt tæt ind under mål og afsluttet. Skuddet blev dog blokeret.

Omvendt var anden halvleg reelt 35 minutters ligegyldighed fra Barcelona-danskeren. Det er svært at se, at Ronald Koeman kan blive ved med at have så stor tiltro til Braithwaite, som blot har leveret to ligamål i 12 kampe.

Kan Koeman endnu engang sende danskeren i aktion fra start på onsdag mod Athletic Bilbao på bekostning af verdensmesteren Antoine Griezmann? I så fald er han en modig mand.

To dårlige optrædener i streg målt på kvalitet mere end energi og vilje mod upåagtede La Liga-mandskaber må koste på kreditten for Braithwaite.

Efter en lille opblomstring før jul peger pilen ned – og ud på bænken for at tanke ny energi op.