Han kom, han så - og han scorede. Martin Braithwaite er for alvor i gang med at udleve sin drøm på den store scene.

Sikke en lørdag aften det var for danskeren, der nok kommer til at huske den 13. juni 2020 i noget tid. For her kunne han krydse endnu en ting af på listen: det første mål i FC Barcelona-trøjen.

Aftenens kamp mod Mallorca var den første, efter coronakrisen ellers fik lukket ned for alt fodbold. Og inden opgøret var et tema, om et comeback fra skader til nogle af de store Barcelona-kanoner ville ramme den danske landsholdsbomber.

Det gjorde det i hvert fald ikke, da klokken slog 22.00 dansk tid, for her var Martin Braithwaite blandt de startende 11 for det spanske storhold. Et kæmpe skulderklap.

Karakter: 8

Var første halvleg hans bedste i karrieren? Bestemt ikke. Faktisk var det ikke meget, vi så til Martin Braithwaite den første halve time. Men det er han nok fløjtende ligeglad med, når han alligevel fik markeret sig, som han gjorde. En startplads, et godt mål, et par situationer, der kunne have kastet endnu flere af sig og en god arbejdsindsats. Det er, hvad der står på lørdagens bundlinje. Og så lever Braithwaite nok fint med, at han ikke fik den bedste start på opgøret. Det ser bestemt lovende ud, og aftenen er mere end godkendt.

Det giver jo sig selv. Det er selvfølgelig målet. Det første i FC Barcelona-trøjen for Martin Braithwaite, der fik placeret sig helt rigtigt i boksen. Her stod han klar, da Alba headede bolden videre til ham. Den ramte jorden, dernæst hamrede Braithwaites fod til den, og så var der altså danskerkasse og jubel på Mallorca.

En mindre men ikke desto mindre fin detalje var også, at Antoine Griezmann blev skiftet ud før Martin Braithwaite, da Luis Suarez fik sit comeback efter en længere skadespause.

Udover den lidt anonyme start, kunne det faktisk være blevet til flere mål for Braithwaite, der efter 59 minutter blev spillet fri foran kassen. Der var ikke meget plads til ham, men han må nok ærgre sig over, han ikke lige fik bolden en tand mere under kontrol. I stedet sparkede han lige forbi stolpen og missede chancen for at gøre det til 3-0.

Sikke en aften det havde været, hvis den også var gået ind! Også i første halvleg havde han en fin chance, hvor han dog blev generet lige inden skuddet. Men mon ikke det alligevel er en lykkelig Braithwaite, der rammer hovedpuden her til aften.

Op. Uden tvivl. På trods af en lidt sløj start, fik Martin Braithwaite vist, at Quique Setién kan regne med ham. Han spillede sig op, var med i flere farlige situationer, og så kommer han nok til at drømme om den kasse - det øjeblik - i nat. Det er en mand, der er fint i gang med at udleve sin store drengedrøm.

Det er bestemt også et plus, at ingen af Barcelonas udskiftninger blev brugt på at sende danskeren på bænken. I stedet fik han lov til at spille hele kampen, som FC Barcelona vandt med 4-0. Vidal scorede det første mål, så kom Braithwaite på tavlen og til sidst var det henholdvis Alba og Messi, der lukkede og slukkede.