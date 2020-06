Martin Braithwaite havde fortrængt superstjernen Antoine Griezmann til bænken i træner Quique Setiens start-11'er i FC Barcelonas topbrag ude mod Sevilla.

Men den danske landsholdsangriber lignede dog på ingen måder selv en superstjerne i front-trioen med Luis Suarez og Lionel Messi. Læs B.T.s dom over Barca-danskeren, som havde en svær aften i 0-0'erten i Sevilla, herunder.

Karakter: 3

Fra himmel til - ja, måske ikke ligefrem helvede, men så i hvert fald helt ned til jordhøjde.

Sådan må man betegne Martin Braithwaites aften i Sevilla, hvor han havde fået chancen fra start på bekostning af superstjernen Antoine Griezmann, som var sendt ud i skammekrogen på bænken - eller retteligt op på tribunen - for første gang i et stort opgør, siden han blev for svimlende mange millioner i sommer.

Den tillid fra FC Barcelona-træner Quique Setien kunne den danske landsholdsspiller slet ikke leve op til i en skuffende indsats, som var langt fra den euforiske aften mod Mallorca for seks dage siden, hvor Braithwaite scorede sit første mål for FC Barcelona. Efter 62 minutter, ved stillingen 0-0, hvor danskeren bidrog med masser af løb, men absolut intet farligt, var det slut, ud, fyraften og op på tribunen.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Braithwaite var sat på banen primært for at være en trussel i dybden i FC Barcelonas venstre side. Det så man dog ikke meget til i kampen, hvor Sevilla stod dybt og var ganske påpasselige i det defensive arbejde. Og når rummene ikke er der, så er Barcelona-danskeren altså ikke manden, holdkammeraterne opsøger til at holde gang i de berømte Barca-kombinationer.

Kun en enkelt gang i første halvleg blev Braithwaite sat i scene med en god stikning fra Messi, men danskerens efterfølgende tværaflevering i feltet var for let at opsnappe, og så fes den gode chance ud i ingenting. I anden halvleg bidrog han med at slapt indlæg i ingenmandsland fra en ellers god position. Derfor bliver helheds-indtrykket et stykke under blegt.

Foto: Jose Manuel Vidal Vis mere Foto: Jose Manuel Vidal

Hmmmm. Den er straks værre. Altså. Der er ikke en finger at sætte på Braithwaites attitude. Selvom han slet ikke var med i kampen for alvor på noget tidspunkt, så så man ham aldrig hænge med hovedet. Det er en god egenskab.

Den attitude får han brug for for at rejse sig fra denne svære aften. Op på hesten igen, Martin!

OP… trods alt. Signalet i, at Setien vælger Braithwaite over Griezmann, er til at tage at føle på. At danskeren så ikke for alvor greb chancen, gør, at vi ikke er ude i stivert af opturs-dimensioner.

Men puha, for mange af de her slags kampe, så kan de positive vinde omkring den sympatiske vestjyde godt vende.