En andenplads var inde for rækkevidde for Inter og Christian Eriksen, der igen var i startopstillingen for det italienske storhold i aftenens kamp mod danskerklubben Genoa.

63 minutter blev det til for Christian Eriksen i lørdagens opgør, der endte med en 3-0-sejr, og Inter ligger derfor i førersædet til sølvet i Serie A - og med en teoretisk mulighed for at hente Juventus.

For Genoa var der endelig en startplads til Peter Ankersen for første gang i fem måneder, mens Lasse Schöne kom ind fra bænken. Lukas Lerager var uden for truppen med karantæne.

Hvordan klarede Christian Eriksen sig så i kampen? Her følger B.T.s dom.

Karakter: 5

I første halvleg så det fint ud. De 18 minutter, han fik i anden halvleg, var nærmest ligegyldige.

Eriksen lagde bolden ud til Biraghi, der serverede indlægget til Lukakus scoring til 1-0, så Eriksen var da nogenlunde med i opbygningen til Inters scoring.

Danskeren kom selv frem til to afslutninger, hvoraf den ene godt kan karakteriseres som en ganske stor mulighed. Derudover var han med i opbygningen i en god kontramulighed, og Eriksens dødbolde havde potentiale igen - generelt mere, end vi så i hans sidste tid i Tottenham.

Vi lander på den lave af de to middelkarakterer. Det var fint nok - men fortsat under det gode Eriksen-niveau, vi kender fra tidligere.

Med dansker-brillerne på kigger vi på et minuts penge omkring den halve time. Først havde Peter Ankersen et glimrende forsøg fra distancen, som Handanovic dog klarede sikkert.

Kort efter var bolden i den anden ende, hvor Christian Eriksen fik serveret bolden lige foran sig inde i feltet til en stor chance, men afslutningen - en dog meget svær en af slagsen - blev sendt godt over mål. På en god dag sidder timingen i afslutningen, og så scorer Eriksen en del højere på karakterskalaen.

Pillet ud efter 63 minutter. Det er altså til den tidlige side. Efter en fin første halvleg var han ganske anonym i anden halvleg. Skal han spares til de sidste kampe? Næppe. Der er ikke meget at spille for i ligaen. Skal han spares til Europa League den 5. august så? Man kan argumentere for det. Men hvorfor så ikke give ham 90 minutter nu og så måske spare ham om tre dage?

Svagt opad, hvis vi skal være flinke. Eriksen var med fra start for anden kamp i streg og for tredje gang i de sidste fire kampe. Det skal han jo være, men det har ikke været en selvfølge i de sidste måneder.

Det var ikke en kamp, hvor Eriksen spillede sig ud af startopstilling. Baseret på første halvleg lignede Eriksen en mand, der med lidt mere held og lidt mere umf, i mangel af bedre ord, kan blive en vigtig kreatør for Inter.

Eriksen har to runder tilbage i Serie A til at spille sig helt ind i varmen hos Conte frem mod Europa Leagues 1/8-finaler, hvor Inter møder Getafe. Det sker 5. august. Her følger så et eventuelt 'Final 8' for Inter, hvor Eriksen endnu kan nå at træde i karakter og sætte et godt aftryk for næste sæson, hvor han skal spille Champions League med Inter.