Det europæiske exit blev meget grimmere, end det burde have været!

For FC Københavns purunge hold spillede længe en forrygende kamp, men i anden halvleg kollapsede det for løverne, som til sidst tabte med hele 0-3 - og ovenikøbet fik forsvarskæmpen Davit Khocholava et rødt kort for en grim, grim tackling.

Med nederlaget står det helt klart, at FC København er færdige i Europa for denne sæson efter sidste gruppespilskamp mod Dortmund - og fortsat står der et stort rundt nul ud for FCK's målscoring i gruppespillet.

FCK's nedtur var ikke den eneste danske nedtur i kampen - en anonym Kasper Dolberg blev flået ud i pausen, og Thomas Delaney brugte hele kampen på at varme bænken mod sin tidligere klub.

Herunder kan du se B.T.s karakterer til FCK.





Polakken bestod længe stensikkert de prøvelser, som Sevilla satte ham på, og det gav en vigtig defensiv ro langt hen i kampen, hvor han blandt andet hev en flot redning op på et Isco-forsøg.Til gengæld kan det godt være, at Grabara snart skal tjekke, om han tager den rigtige støvle på den rette fod - for udsparkene rammer, som var det en fuld rekrut på skydebanen, og samtidig vil han nok ikke se 0-3-målet igen - for der skulle han godt nok have gjort det bedre.





(ud 81) Det kan ikke overraske mange, at den 19-årige back har slået Kevin Diks og Peter Ankersen af. For der er turbo på Seaten, som Jelert konstant sætter i femte gear - både i sine defensive og offensive aktioner. Bedst eksemplificeret, da han fræsede på tværs af banen og kom frem i en særdeles farlig position - men der var ikke mere gasolina tilbage, så overskuddet forsvandt - og muligheden løb ud i sandet. Kørte undervejs også frontalt ind i Alex Telles i en tackling, der sang helt til Danmark - den power, kan de lide i FCK.





Med sine 29 år var han ti år ældre end sine tre kollegaer i forsvaret - og han tog lederrollen på sig i vanlig altopofrende stil. Kastede sig ind i alt, når Sevilla var på færde i feltet, og alle Khocholavas problemer blev fejet væk, som var han en spansk dørmand bevæbnet med en knippel - men til sidst faldt han sammen med sine holdkammerater, og han begik en kæmpe svinestreg, der kostede et rødt kort til allersidst. Skidt udvikling.





(ud, 81) Det er en fremtidig FCK-profil, der for tiden får masser af spilminutter i fraværet af Nicolai Boilesen og Denis Vavro - langt hen ad vejen var det en strålende kamp fra den 19-årige Lund. Men nøj, hvor kommer han til at spekulere på, om han ikke kunne have markeret bedre ved Sevillas 1-0-scoring.





Om han forsøgte sig med spanske gloser eller hvad det var, det er usikkert - men i hvert fald glippede kommunikationen fuldstændig, da Youssef En-Nesyri sneg sig gennem ham og Valdemar Lund og satte et enkelt hår på bolden, der strøg ind bag Grabara. Ærgerligt, for Kristiansen leverede længe en kamp, hvor Kasper Hjulmand må have set særdeles spændt med.





(ud 81) Det kunne have været et eventyr, som kun H.C. Andersen kunne have skrevet det - men den 18-årige fuldstændig uprøvede midtbanespiller formåede akkurat ikke at clemme bolden i kassen på en stærk flugter i anden halvleg - af sin blot anden optræden i FCK-trøjen! Wow, en ro og stærk kamp midtbanespilleren leverede. Sikker og uimponeret over den vilde kulisse i det sydspanske - bravo!





Ham her, han holder aldrig siesta! Midtbanemanden er vel det, man kan kalde arbejdsnarkoman, og det er guld værd på FCK-midtbanen. Til gengæld mangler Lerager en anelse i spillet med bolden, og han smed i to omgange bolden lige foran feltet i første halvleg. Farligt spil fra Lerager, som var en god støtte til unge Clem. Tabte pusten til sidst, og det kostede for FCK'erne.





Det er ofte ham, FCK ser mod, når det skal begynde at lugte af mål - og flere gange var han da også tæt på at skabe situationer, der kunne fjerne det grimme nul, der står ud for FCK's målscoring i Champions League. Men holdkammeraterne leverede ikke, og så kunne FCK-anføreren i stedet ærgre sig over, at det blev til et europæisk exit.





(ud 64) Han blev slugt i første halvleg, som var han et græskarfrø i hænderne på en spansk fodboldfan. Det var - desværre, igen - ikke mange fødder, den 19-årige islænding satte rigtigt, og af og til var det som om, at offensivspilleren ikke helt var til stede - det kostede boldtab og et par farlige situationer for FCK-defensiven. I anden halvleg hævede han niveauet betragteligt, og han skulle have haft et oplæg, lige inden han gik ud.





(ud 72) Lad os sige det med det samme: Hvad laver du dog, unge Hákon? Han var spillet helt blank og fór afsted i en friløber. Men løsningen blev et lob så sløjt som et lunkent glas sangria - og det efterlod folk måbende på tribunerne! En voldsomt ringe beslutning af den unge angriber, der kort efter kunne se Sevilla nette i den anden ende. Det trækker ned i en kamp, hvor Haraldsson ellers leverede et arbejdsraseri som en tyr, der ser rødt, og det skabte voldsomme problemer for den tunge Sevilla-defensiv.





Så skyd dog, Daramy! Han gjorde næsten, hvad der passede ham, når han fik bolden på venstrekanten, og med sine finurlige driblinger og høje fart var han en sten i skoen på de spanske værter. Men selvtilliden var der ikke til at forsøge selv, så når han kom fri, endte det flere gange i et tøvende forsøg på at finde en medspiller - og så blev det til nul mål. Var en anelse anonym, da det for alvor spidsede til i anden halvleg.

---





(ind 64) Kom ind på sin vante højrekant, men formåede ikke at få sat noget særligt aftryk på kampen.



UB, (ind 72)



UB, (ind 81)



UB, (ind 81)



UB, (ind 81)





Fem kampe, nul mål og færdige i Europa. Men med de chancer, som FC København brændte i dagens nederlag, så må Neestrup godt nok klø sig i skallen over, hvordan FCK får lavet flere mål. Med et historisk ungt hold i Champions League leverede Neestrups tropper en strålende kamp, som længe var i live, og hvor FCK var det bedste hold. Men han må godt nok ærgre sig over, at det blev til et grimt 0-3-nederlag i kampens døende minutter - der faldt hans tropper sammen.