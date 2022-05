Brentford gav det et skud, men Manchester United var for stærke.

Og det var til trods for, at Christian Eriksen spillede en god kamp for Brentford i en nøglerolle på midtbanen med sukkerbolde og lækre indlæg.

Bruno Fernandes bragte United foran i første halvleg på et flot mål, inden målmageren Cristiano Ronaldo scorede på et straffespark efter pausen. Raphaël Varane stod for 3-0-målet.

Og dermed blev der sat en midlertidig stopper for Brentfords vilde form, men der var til gengæld masser af positive danske takter.

Én mand kan ikke altid gøre forskellen alene, men Eriksen prøvede på det. For han var Brentfords bedste i en svær kamp. Ja, han var måske den bedste på banen. Skete der noget offensivt, kom der fra danskeren. Vilde indlæg, bolde i dybden og stærke afslutninger. Han stod for det hele. Wow, han er bare god. Virkelig god. Mens resten af Brentford-holdet måske kom lidt ned på jorden, stod Eriksen der stadig. Dét niveau er intet nyt for ham. Han har været der mange gange før. Klasse.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Han bestemmer det selv. Eller så gør kæresten Sabrina. Uanset hvad kan Eriksen frit vælge, hvor han spiller henne efter sommerferien. De står i kø derude, klubberne. Det skal I gøre, folkens, ellers er I til grin. Gør det nu bare. En gratis midtbanespiller på det niveau finder du næsten aldrig. Jeg er sikker på, United-fansene undervejs i opgøret drømte om at give ham en rød trøje over hovedet efter den indsats. Han var meget god, ham nummer 21. Alle kan jo se det, for pokker.

Det var så tæt på at være så genialt, da Eriksen tog et kort hjørnespark og fik bolden igen. En skudfinte senere - og så var hans direkte oppasser sendt ud efter en pint og en pie. Desværre for Eriksen sendte han bolden samme vej kort efter.

Jamen, okay, det blev til et nederlag mandag aften. Men det ændrer ikke det store for Eriksen. Afsted med dig, Christian! Eriksen blomstrer videre og har sin fremtid trygt i sine egne hænder. Bliver han i Brentford? Eller vil han tilbage i toppen af Premier League? Det ved vi først denne sommer. Intet ondt ord om Brentford - men vi vil se Eriksen på toppen af det hele. Slip ham nu løs!