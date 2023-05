Hvidovre var tilbage i Superligaen efter 26 års fravær langt henne i kampen mod Sønderjyske – men så fik de over 6.000 fans en våd klud i ansigtet.

Sønderjyske fik nemlig vendt en føring på 1-0 til Hvidovre med to sene mål til en sejr på 2-1.

Fredrik Carlsen scorede for Hvidovre, inden konkurrenten til anden billet til Superligaen i Sønderjyske scorede to mål ved Emil Frederiksen og Jose Gallegos.







Jose Gallegos, Sønderjyske

Det var et voldsomt indhop, han lavede, den lille spirrevip fra USA. Han fik 45 minutter til at bevise, at det var en fejl, at han skulle begynde kampen på bænken, og det fik han så sandelig vist. Gallegos lagde al sin energi på banen og var over det hele, og så scorede han bare et vildt flot mål.





Troels Kløve, Sønderjyske

221 kampe i Superligaen har midtbaneprofilen fra Sønderjyske. Sammen med Jonas Thorsen er det tæt på 400. Men det var slet ikke til at se, da Troels Kløve slet ikke fik sat sig igennem mod hjemmeholdets noget mindre erfarne spillere på topplan. Så Thomas Nørgaard tog resolut konsekvensen og pillede både Thorsen og Kløve ud i pausen, og det gav gevinst.

Hvidovre 4-1-4-1

Filip Djukic 2

Martin Spelmann (ud: 76.) 4

Matti Olsen 3

Daniel Stenderup 3

Marc Nielsen 3

Christian Jakobsen (ud: 84.) 3

Andreas Pyndt 4

Fredrik Carlsen 4

Lirim Qamili 2

Andreas Smed (ud: 72.) 2

Marcus Lindberg 3

---

Mathias Andreasen (ind: 72.) UB

Ahmed Iljazovski (ind: 76.) UB

Magnus Fredslund (ind: 84.) UB

Sønderjyske 4-3-3

Nicolai Flø 2

Rasmus Wikström 3

Luka Racic 3

Maxime Soulas 3

Jonas Thorsen (ud: 46.) 2

Sefer Emini (ud: 76.) 3

Rasmus Vinderslev 4

Troels Kløve (ud: 46.) 2

Emil Frederiksen 4

Søren Andreasen (ud: 69.) 2

Peter Christiansen (ud: 85.) 2

---

Atli Barkason (ind: 46.) 3

Jose Gallecos (ind: 46.) 5

Mikkel Hyllegaard (ind: 69.) 3

Emil Berggreen (ind: 76.) UB

Christoffer Remmer (ind: 85.) UB

Vi prøvede det i 2014, da Hobro rykkede op i Superligaen med en deltidsproffer, heriblandt bondemænd, i truppen. Dengang lykkedes det faktisk på magisk vis at overleve. Hvidovres altmuligmænd kan stadig levere sensationen, ingen troede var muligt, men med to runder tilbage er alt stadig åbent for Sønderjyske.

Engang var det bare hyggeligt at holde med både Brøndby og Hvidovre på Vestegnen, og der var da også flere tilhængere med blågult tøj til stede til denne oprykningskamp, og spørgsmålet er, hvem de vælger at holde med, hvis begge mandskaber efter sommerferien spiller i Superligaen. De står måske foran et valg.

Su- Su- Superliga, Su- Su- Superliga! Sådan lød det fra Hvidovres fans indtil de to fatale minutter i anden halvleg, hvor Sønderjyske fik vendt det hele på hovedet. Der er to runder tilbage, og tre point adskiller netop disse to mandskaber, så det bliver drabeligt indtil sidste øjeblik.