Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test din viden om den karismatiske danske træner Bo Henriksen, og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Bo Henriksen har lige fået nyt job i tyske Mainz 05, efter at have været cheftræner i hvilken schweizisk klub? Grasshopper Zürich

FC Luzern

FC Zürich Bo Henriksen vandt Superligaen med Herfølge tilbage i sæsonen 1999/2000, og hvor mange kasser blev det til for hans vedkommende i den sæson? En enkelt basse

To kasser

Tre kasser Hvilken anden kendt, dansk træner var Bo Henriksen klassekammerat med på TietgenSkolen i Odense tilbage i 1995? Kent Nielsen

Jess Thorup

Glen Riddersholm I 2002-2003 bankede Bo Henriksen den ene kasse ind efter den anden for den engelske klub Kidderminster, og hvor mange mål scorede han helt præcist? 16

18

20 Hvilken af disse danske klubber har Bo Henriksen aldrig spillet for? Brønshøj BK

Køge BK

Hvidovre IF

