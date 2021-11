Hvis vi tager de danske briller på, så var det en sløj Champions League-omgang onsdag aften.

Det blev således til ingen forkælelse fra hverken Simon Kjær, Yussuf Poulsen eller Mohamed Daramy. Alle tre danskere startede nemlig på bænken.

Kun Yussuf Poulsen kom på banen, da han blev skiftet ind efter 59 minutter i opgøret mod Paris St. Germain. 31 minutter på græstæppet var dog ikke nok til at blive afgørende for RB Leipzig-angriberen.

Herunder kan du læse B.T.s Champions League-dom, hvor der er fokus på danskerne:

Han bliver onsdagens optur, fordi han var den eneste, som fik spilletid. Og at han kom på banen, var nok også det mest positive at sige om Yussuf Poulsens personlige aften. Han var ikke involveret i 2-2-målet, mens han ligeledes fik et gult kort. Det er dog en god ting, at han var en del af det Leipzig-hold, som fik udlignet til 2-2 til sidst.

Simon Kjær er normalt en sikker mand i Milans startopstilling, men historien var en anden onsdag aften, da den italienske storklub spillede 1-1 med Porto på hjemmebane. Om landsholdskaptajnen blev sparret eller døjede med en mindre skade, skal være usagt. Men det er selvfølgelig aldrig godt at sidde på bænken i en Champions League-kamp, hvor holdet mere eller mindre var pisket til tre point.

Uden for bedømmelse.

Hvis Kasper Hjulmand overvejer at sparre Simon Kjær mod enten Færøerne eller Skotland, så vil jeg gerne bede ham om at lade være. Det vil nemlig skade Danmarks chancer for at gå igennem hele kvalifikationspuljen uden at lukke mål ind. Milans forsvar savnede den danske styrmand mod Porto. Gæsterne kom frem til mange chancer, og det var et mindre mirakel, at de kun scorede en gang.

Landsholdsstjernen er en mand i form. Det blev godt nok ikke til mål eller oplæg mod Paris St. Germain, men han har været involveret i scoringer i de sidste tre kampe i enten Bundesligaen eller pokalturneringen. Derudover får han regelmæssig spilletid, og han burde derfor være Kasper Hjulmands foretrukne angriber i de kommende landskampe.