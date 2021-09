Endelig! Ventetiden er forbi.

Den nye Champions League-sæson blev således sparket i gang tirsdag aften, hvor flere danskere var i aktion rundt omkring i Europa, hvor der blev spillet otte kampe.

Anders Christiansen, Søren Rieks, Lasse Nielsen, Rasmus Nissen Kristensen, Thomas Delaney, Andreas Christensen og Joakim Mæhle var i truppen hos deres klub. Og lad det bare være sagt med det samme – der var både danske op- og nedture i verdens fineste klubturnering.

Herunder kan du læse B.T.s Champions League-dom, hvor der er fokus på danskerne:

Andreas Christensen var den eneste med dansk pas, som kunne sætte tre point ind på kontoen tirsdag aften, da Chelsea slog Zenit med 1-0. Forsvarsspilleren var igen med i London-holdets startopstilling, og han takkede for Thomas Tuchels tillid ved at levere endnu en solid indsats, og danskeren var dermed en af årsagerne til, at russerne ikke scorede i London.

Puha. Det er en kamp til glemmebogen, Lasse Nielsen. Han spillede bestemt ikke sin bedste kamp, da Malmø blev skilt ad på hjemmebane af Juventus, som vandt med 0-3. Den store forsvarsspiller modtog således et gult kort, efter han havde nedlagt Álvaro Morata i feltet, hvorefter dommeren pegede på pletten. En hård Champions League-start for Jon Dahl Tomasson og den svenske danskerklub.

Joakim Mæhle er fast mand på Kasper Hjulmands landshold, men han er ikke lige så sikker mand på holdkortet i Atalanta, hvor han startede på bænken i tirsdagens udekamp mod Villarreal, og han kom slet ikke på banen. Det betyder, at han samlet har spillet 49 minutter i de seneste to kampe på for Atalanta. Det er selvfølgelig ikke alarmerende endnu, men det er værd for landstræneren at holde øje med, hvis tendensen fortsætter.

Jeg ved godt, at både Daniel Wass og Jens Stryger Larsen er foran Rasmus Nissen Kristensen på landsholdets højre back, men det er vigtigt, at Kasper Hjulmand holder den unge Salzburg-spiller inde omkring sin trup. Han spillede alle 90 minutter, da Salzburg hentede et flot point i Sevilla ved at spille 1-1. Og Rasmus Nissen Kristensen spiller generelt fuld tid hver eneste gang, og når du gør det på et godt europæisk hold, så kan du altså et eller andet.

Vi skal være taknemmelige for, at landsholdets midtbane består af Thomas Delaney og Pierre-Emile Højbjerg. Førstnævnte viste tirsdag aften hvorfor. Han kom på banen i pausen for Sevilla, og han gik uimponeret og tændt til opgaven. At Delaney nu både har spillet for FC København, Werder Bremen, Dortmund og Sevilla siger noget om, hvor god han er. Og så er han bare en type, som er god for et hvert fodbold. Han skal holdes frisk og på holdkortet mange år endnu, Hjulmand!