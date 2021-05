Seks klubber og tre nationaliteter leverer ingredienserne til B.T. Sports 'Årets Hold'.

En historisk sæson med corona-tomme tribuner og en gyserafslutning er næsten bag os. Det betyder selvfølgelig, at det er blevet tid til at evaluere – og få sat det traditionsrige 'Årets Hold'.

B.T.s sportsredaktion har – efter en som altid opkogt og fjendsk debat – fundet frem til følgende 11 spillere, der stiller op i en 4-3-3:

Målmand

OBs unge Oliver Christensen tager plads mellem stængerne på 'Årets Hold', hvor han er den eneste spiller uden for top-6. Selvom fynboerne har haft (endnu) en lortesæson, har 'Gribben' været nærmest konstant flyvende – og Kerteminde-drengen blev også belønnet af Kasper Hjulmand med en landskamp.

Forsvar

Hollænderen får med en stærk slutspurt mast sig ind på højrebacken på årets hold. Lejesvenden fik især vist sig som et kæmpe trumfkort for aarhusianerne på dødbolde, og David Nielsen må ærgre sig over, at Diks har fået så meget mod på fodboldtilværelsen, at han nu vil tilbage til Fiorentina og tage kampen om spilletid op.

FC Midtjyllands bedste spiller i denne sæson! Boheme-forsvareren har overhalet anfører Sviatchenko og er nu omdrejningspunkt i den midtjyske defensiv. Læg dertil, at han har vist sig som en iskold straffesparksskytte. Man undrer sig, hvis ikke Kasper Hjulmand er voldsomt fristet af at tage Scholz med til EM.



Tal lige om en 'most valuable player' hos Brøndby. Andreas Maxsø har fra dag ét taget tøjlerne i den blågule defensiv, hvor han har udviklet sig til Vestegnsklubbens ubestridte alfahan og en platform for Brøndbys flotte sæson. Mon ikke der ligger et nyt udlandseventyr og venter rundt om hjørnet? Stensikker mand på årets hold med maksimalt antal stemmer.



'Tordenfod' har endnu en gang leveret varen i Superligaen. Alene hans evner på dødbolde retfærdiggør hans billet til holdet, men Højer er også en defensiv kapacitet, som hele Aarhus kommer til at savne, når han næste år rykker til Prag.

SÅDAN GJORDE VI Alle 11 journalister på B.T. har sat deres 'årets hold', og det er summen af disse valg, der i sidste ende udgør årets endelige hold. Sådan fordelte stemmerne sig: Målmænd Oliver Christensen 6

Patrick Carlgren 2

Jesper Hansen 1

Kamil Grabara 2 Forsvarsspillere Scholz 10

Maxsø 11

Marxen 1

Sviatchenko 3

Casper Højer 7

Kevin Diks 5

Paulinho 1

Boilesen 3 Midtbanespillere Casper Højer 1

Vito Mistrati 5

Rasmus Falk 7

Jesper Lindstrøm 11

Radosevic 1

Carlos Zeca 1

Mathias Greve 2

Cajuste 2

Frendrup 3 Angribere Patrick Mortensen 8

Jonas Wind 8

Kamaldeen 8

Mikael Uhre 10

Evander 1

Midtbane



Det lugter af, at Rasmus Falk vier sin fodboldkarriere til Superligaen, og det skal vi da bare være glade for. Fynboen tilføjer på sine bedste dage et internationalt niveau til ligaen, og sammen med Jonas Wind har han været én af de få FCKere, der har holdt et stabilt højt niveau.



Det blev en bittersød afslutning på sæsonen for 'Jobbe', der måtte se de to sidste runder fra skammekrogen. Men det ændrer ikke ved, at det har været en gigantisk sæson for fandarlingen, der faktisk indledte som bænkevarmer. 10 mål og 10 assists er imponerende, og han er kun 21 år.



Den ghanesiske teenager kan meget vel snart forlade Danmark som Superliga-historiens dyreste spiller. Og mon ikke der er mange forsvarsspillere, der ånder lettet op den dag, hvor det sker. Ingen kan som Kamaldeen få en modstander til at se hoftestiv og gumpetung ud. I vores opstilling er han af nød rykket ned på midtbanen.

Angreb



Jonas Wind har endnu en gang uddelt blå mærker til modstandere, der har duelleret i nærkamp med den københavnske kolos. Målene er primært kommet fra 11-meter-pletten, hvor han nok er landets mest iskolde, men hans evner som opspilsstation er uvurderlige – både for FCK og for det danske landshold.



Hvem havde lige troet det, dengang Uhre var allerbagest i Alexander Zornigers angrebshieraki? Der lugtede det af alt andet end årets hold og topscorertitel. Men i Niels Frederiksens spiddende omstillingsspil har Uhre boltret sig som en labrador ved Vesterhavet.



Superligaens 'fox in the box'. Patrick Mortensen er nådesløs i modstanderfeltet, og hans betydning for AGF er kun vokset støt, siden han i 2019 sluttede sig til 'de hvi'e'. Amagerkaneren kan score med venstrebenet, med højrebenet og med hovedet – sådanne evner er sjældenheder i Superligaen.