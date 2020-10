Christian Eriksens fremtid i Inter er usikker, men det bliver ikke i dette vindue, han skifter væk fra italiernerne.

Det erfarer B.T.

Ifølge B.T.s oplysninger ønsker danskeren ikke at forlade Inter. Og Inter ønsker heller ikke at sælge Eriksen.

Der har ellers været en masse rygter omkring den danske landsholdsspillers fremtid. Han kæmper med spilletiden i Inter siden skiftet i januar i år, og han har langt fra været træner Antonio Contes favorit. Derfor har spekulationerne været mange omkring hans fremtid.



Men Eriksen, der har kontrakt til 2024, ønsker altså ikke at forlade italienske Milano. I hvert fald ikke lige nu.

Foto: LARS BARON Vis mere Foto: LARS BARON

Den danske offensivspiller er i øjeblikket samlet med landsholdet i Herning, og det var planen, at han skulle være til rådighed for pressen mandag. Men han blev trukket fra presseseancen og i stedet erstattet med Yussuf Poulsen.

Tidligere mandag var der rygter om, at Inter havde tilbudt Eriksen til flere Premier League-klubber - heriblandt Eriksen gamle klub Tottenham.

Men intet tyder lige nu på, at Eriksen skal væk fra Inter, hvilket han også selv afviste for en måned siden, da han var samlet med landsholdet.

»Det er ikke noget, jeg har i tankerne overhovedet. Mine tanker er på landsholdet nu. Efter det har jeg tankerne på klubholdet og ser, hvad der sker med den nye sæson. Jeg har ikke nogen tanker om andet end at spille i Inter,« sagde Eriksen og afviste , at han ville være at finde i en anden klub, når transfervinduet lukker natten til tirsdag.

»Jeg har stadig kontrakt i fire år, så jeg tror, jeg er der i et stykke tid endnu,« lød det.