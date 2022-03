Danmark indleder landsholdsåret med et nederlag på 2-4 til Holland.

På udebane kom Kasper Hjulmands tropper i kløerne på nogle hollandske spillere, der både i tanke og handling var skarpere, og det kunne sagtens være endt med et større nederlag, hvis ikke Kasper Schmeichel havde disket op med flere pragtredninger.

Danmark kom tidligt bagud, men Jannik Vestergaard udlignede, inden Holland igen skruede bissen på. Eriksen scorede også et flot, flot mål, men Holland vandt med mindre, end de burde.

Her er B.T.s karakterer til det danske landshold:

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Danmark 3-4-3

Denne mand lukkede flere mål ind, end han plejer, når han står i det danske mål, men hvis det havde været enhver anden dansk keeper, vores landstræner havde været nødsaget til at placere bag forsvaret i denne kamp, havde det ikke bare været en dansk røvfuld. Så havde vi været vidner til en massakre.

Han var egentlig den i midterforsvaret, der stod stærkest i billedet, men så fik Steven Bergwijn bolden foran ham, og i stedet for at presse op på den stærke hollænder, prøvede Joachim Andersen at dirigere en holdkammerat til at gøre det, og så er topfodbold sådan, at tiden løber fra dig. 3-1-målet kunne være afværget her.

Han begyndte kampen med forsvarsspil på et plan, hvor Kasper Hjulmand virkelig må have gjort sig tanker om at skifte ham ud i de første minutter. Nelsson blev offer for to tunneller, men det var endnu værre, at hollænderne også kom uden om i andre situationer uden besvær. Som kampen skred frem, fik han sat flere tacklinger rigtigt, og det er det, der får ham lidt op i karakterbogen.

Ja, han scorede, men det var det. Jannik Vestergaard havde en off-dag, og den begyndte allerede i de tidlige minutter, da han prøvede at drible på midten af banen. Han fik ikke passet Nathan Ake op ved 2-1-scoringen, og tacklingen, der førte til straffesparket, som reelt lukkede kampen, var også helt ved siden af.

Han kunne ikke ramme græsplænen på Johan Cruijff ArenA, om han så fik bolden serveret i hænderne på midten af banen. Det var fejlaflevering på fejlaflevering på fejlaflevering, og fortsæt selv gentagelserne. Blev flået ud af banen i pausen, hvor han forhåbentlig fik fikset den rift bag øret, der blødte voldsomt.

I en første halvleg, hvor meget, meget lidt af det danske spil lykkedes, lavede Højbjerg en magisk dribling, der satte to hollændere, og selv om det var fedt at se, havde det været federe, hvis han egentlig var løbet med Nathan Ake, inden modstanderen spurtede ind i rummet omkring Jannik Vestergaard og scorede. Løftede sit spil markant med Nørgaard og Eriksen ved sin side.

Det må have føltes som 24 minutter i helvede. Thomas Delaney var ikke engang en skygge af sig, inden han skadet opgav at fortsætte kampen. Det var tydeligt, at han med problemerne i benet slet ikke skulle have startet kampen. Den første bange anelse kom allerede, da ham meget ulig sig selv ikke fulgte med Steven Bergwijn, der headede føringsmålet ind. Heldigvis var Delaney mand nok til at indse, at han grundet sin skade spillede katastrofalt og lod sig skifte ud.

Det er ikke mange, der kan løbe fra den danske Duracell-kanin, men Denzel Dumfries var en tand hurtigere her og fik lukket ned for de danske raids. Mæhle fik tiltrængt spilletid, men også han blev desværre udsat for en hovedskade og måtte forlade banen, så Danmark spillede kampen til ende med kun ni markspillere, fordi Hjulmand grundet de mange skader og elendige danske præstationer skiftede ihærdigt ud. Indlægget til Vestergaards mål var virkelig godt.

Den unge Frankfurt-spiller har imponeret i Bundesligaen og knoklet for at få denne startplads, men mens de seneste måneders fodboldspil har været med opadgående kurve, gav han sig selv en knockout i dag. Helt anonym og uden vellykkede aktioner var han én af dem, som fik kniven i pausen.

Hans teknik svigtede ham lige så meget som den skadede lyske. Brysttæmningen var på et niveau, hvor Morten Duncan Rasmussen godt kunne være med, og kort efter var Holland fortjent foran med 3-1, mens Yussuf Poulsen bad om at lade sig udskifte. Hans præstation var meget ringe.

Han gav, hvad han havde i sig, men det var slet ikke nok i dag, og indskiftningen af Kasper Dolberg viste også, hvor meget Danmark egentlig nød godt af det træk fra Kasper Hjulmand. Wind lå og rodede rundt på banen og havde svært ved at holde balancen og spille boldene videre med kløgt mod de bedre hollændere.

---

Skiftet ind efter 24 minutter i stedet for Thomas Delaney. Han blev muligvis skiftet ind til sit livs mest utaknemmelige arbejdsopgave, da han erstattede Delaney, der nok spillede sin værste landskamp. ‘Nør’ fik stabiliseret midtbanen og stoppet blødningen. Sobert, men effektivt.





Skiftet ind efter 45 minutter i stedet for Yussuf Poulsen. Brügge-spilleren havde ild i benene. Flere gange perforerede han det hollandske forsvar i ryggen på veteranen Daley Blind, der næppe havde øjne i nakken (høhø). Et lækkert oplæg til Eriksens mål og ellers bare Danmarks farligste spiller.

Skiftet ind efter 46 minutter i stedet for Jesper Lindstrøm. Havde man skrevet et filmmanuskript om Christian Eriksens comeback til landsholdet i dagene efter det frygtelige kollaps, havde det set sådan her ud. Der var knap nok talt til 100, før 10’eren krøllede bolden i mål i sit sensationelle comeback. Christian har været død, men Christian krøller stadig. Mod Finland fik han topkarakter hos B.T. Det gør han også efter det surrealistiske comeback.

Skiftet ind efter 46 minutter i stedet for Alexander Bah. Rasmus Nissen var med længder bedre end sin forgænger i første halvleg. Bevares, var den danske opstilling også tættere på en A-kæde efter pausen, men Salzburg-klippen virkede selvsikker. Leverede bestemte defensive aktioner og bidrog også offensivt. Bah gjorde ingen af delene.

Skiftet ind efter 58 minutter i stedet for Jonas Wind. Publikumsfavoritten Kasper Dolberg var tilbage på sin gamle hjemmebane i Amsterdam og så mere hjemmevant ud end Jonas Wind. Var en god opspilstation og bidrog til en hurtigere dansk boldomgang.

Skiftet ind efter 77 minutter i stedet for Jannik Vestergaard. UB

Det er nemmere at være bagklog end at være Kasper Hjulmand. Men med relativt uprøvede landsholdsspillere som Alexander Bah, Jesper Lindstrøm og Victor Nelsson i startopstillingen var det nærliggende at tænke, at det ville blive en svær landskamp mod de hollandske stjerner. Det blev det også. Kasper Hjulmand fik dog afværget det helt store los fra de hollandske træsko, da han fik lavet nogle af de rigtige indskiftninger. De fleste af dem var dog tvungne, da både Thomas Delaney, Yussuf Poulsen og Joakim Mæhle udgik med skader.