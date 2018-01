Anders Christiansen med tilnavnet 'AC' bliver præsenteret som ny spiller i den belgiske klub Gent torsdag. Det siger kilder til BT.

Den 27-årige midtbanespiller skifter fra Malmö FF med øjeblikkelig virkning. Han flyver til Belgien onsdag, og dagen efter er han Gent-spiller.

Gent har været i forhandlinger med Anders Christiansen og hans svenske klub, Malmö FF, i et godt stykke tid. Han er udset til at erstatte midtbane-profilen Sven Kums, som forlod klubben til fordel for Watford i 2016, men som nu optræder for den belgiske storklub Anderlecht.

Anders Christiansen har spillet for Malmö FF i de seneste to år, og han har haft stor succes i den skånske klub. Han har vundet to svenske mesterskaber med klubben, og efter den seneste sæson blev han af de øvrige spillere i den bedste svenske række, Allsvenskan, kåret til MVP - eller rækkens bedste spiller, om man vil.

Anders Christiansen Født: 8. juni 1990 i København Klubber: Lyngby, FC Nordsjælland, Chievo (Italien), Malmö FF (Sverige) Titler: Svensk mester 2016, 2017 Landskampe: 3 / 0 mål Debut: 18/11-2014 mod Rumænien på udebane (0-2)

Anders Christiansen deler tilnavnet 'AC' med Chelsea-forsvareren Andreas Christensen, der har etableret sig som fast mand på det danske landshold.

Flere har nævnt Andreas Christensen som en bobler til at komme med landsholdet til VM-slutrunden i Rusland til sommer. Han har tidligere spillet tre landskampe, mens Morten Olsen var landstræner - den seneste i 2015.

Selv har Anders Christiansen sagt til BT, at han drømmer om, at den nuværende landstræner, Åge Hareide, har lagt mærke til hans præstationer.

»Landsholdet er det største for enhver fodboldspiller, men jeg ved også godt, at konkurrencen er hård om pladserne. Jeg skal kun på landsholdet, hvis jeg er god nok, men der er ingen tvivl om, at det er noget, jeg drømmer om,« sagde Anders Christiansen til BT i et interview for to og en halv måned siden.

Inden skiftet fra Malmö FF til Gent var det meningen, at Anders Christiansen skulle med det danske ligalandshold til Duba, hvor Åge Hareide kunne få et førstehånds-indtryk af ham.

Dubai-turen går fra 6. til 16. januar, og det vides ikke i skrivende stund, om Anders Christiansen efter klubskiftet må melde afbud. Sikkert er det ikke, da Gents næste turnerings-kamp først er 21. januar på hjemmebane mod Lokeren.

Gent ligger i skrivende stund nummer fem i den belgiske liga. Klubben havde sin stjernestund i 2015, da den for første gang vandt det belgiske mesterskab.

I den efterfølgende Champions League-turnering nåede klubben så langt som til ottendedelsfinalen, hvor holdet tabte til VfL Wolfsburg fra Tyskland.

På daværende tidspunkt var Nicklas Bendtner røget i unåde hos tyskerne, mens Gent til gengæld havde danske Lasse Nielsen med i begge kampe. Den tidligere AaB-forsvarer har i det sidste halve år været klubkammerat med Anders Christiansen i Malmö FF.

BT har forsøgt at få en kommentar fra Anders Christiansen selv, men det er i skrivende stund ikke lykkedes.

Den kontrakt, som han skriver under på i Belgien, bliver ifølge BTs oplysninger på tre og et halvt år.

