Den tidligere Superliga-klub Sønderjyske nærmer sig en løsning på trænersiden.

B.T. kan afsløre, at klubben har holdt samtaler med de to trænerprofiler, Christian Lønstrup og Carit Falch, om den ledige stilling som cheftræner.

Begge er blandt de sidste kandidater i et snævert felt som afløser for Henrik Hansen, der i efteråret blev fyret på grund af svingende resultater.

Carit Falch har været ledig på markedet siden det bratte brud med Vejle i sidste sæson, hvor han ellers kort forinden var blevet købt ud af aftalen i Lyngby.

Ifølge B.T.s oplysninger har Sønderjyske holdt samtaler med de to trænere, Carit Falch og Christian Lønstrup (th.) Foto: Ritzau Scanpix/billedmontage Vis mere Ifølge B.T.s oplysninger har Sønderjyske holdt samtaler med de to trænere, Carit Falch og Christian Lønstrup (th.) Foto: Ritzau Scanpix/billedmontage

Han havde imponeret stort med Lyngby, der var i kæmpe krise i Superligaen, da han overtog mandskabet.

Lyngby havde kun skrabet to point sammen, men sluttede med 26 point i et succesfuldt forår, som godt nok stadig betød nedrykning, men gav Carit Falch en forlængelse, inden Vejle hentede ham.

»Jeg er i spil til flere klubber i Danmark og Sverige, men kan ikke udtale mig konkret om de enkelte klubber,« siger Carit Falch, da B.T. kommer i kontakt med ham om samtalerne om jobbet i Sønderjyske.

For Christian Lønstrup gælder det, at han er ansat i den konkurrerende 1. divisionsklub Hillerød Fodbold, som ved vinterpausen - trods et meget lille budget - har overrasket og ligger nummer otte med 20 point. Der er syv point op til Sønderjyske, og samtidig har Hillerød spillet en kamp færre, da de mangler at møde bundholdet fra Hobro.

Sønderjyske havde i 2016 også snor ude efter Christian Lønstrup, da han var i Helsingør, men dengang manglede han sin p-licens til at træne i Superligaen, og siden tog han til Roskilde, hvor den meget omtalte matchfixing-sag i 2019 satte en stopper for samarbejdet.

Karrieren er kommet på ret køl i Hillerød, og nu har han også papirerne i orden, hvor flirten med Sønderjyske er taget til igen.

»Jeg har ingen kommentarer,« siger Christian Lønstrup om den nye dialog med Sønderjyske.

B.T. har uden held også forsøgt at få en kommentar fra Sønderjyskes sportschef, Esben Hansen.