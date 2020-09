Silkeborg har sat alle sejl ind på en hurtig tilbagevenden til Superligaen.

Og det betyder, at den ene dør efter den anden bliver lukket for klubber, der henvender sig med tilbud, der 'ikke er ekstraordinære', som direktør Kent Madsen formulerer det.

I juli var det FK Rostov fra Rusland, der prøvede at købe Frederik Alves fri for et beløb på en million euro, og nu er det så forsvarsspiller Anders Hagelskjær, der får opmærksomhed fra udlandet.

Især Portsmouth fra League One i England, der onsdag har lejet Rasmus Nicolaisen i stedet i FC Midtjylland, har været brændt varm på den 23-årige midterforsvarer og haft flere fra ledelsen i Danmark for at besigtige Hagelskjær, ligesom han ifølge B.T.s oplysninger tiltrækker sig interesse fra Polen. Så konkret, at der har været bud på ham.

Hagelskjær har kun kontrakt til og med denne sæson, men selv om Silkeborg kunne indkassere penge på ham nu, gælder det for ham ligesom resten af truppen, at der ikke skal sælges ud.

»Jeg kommenterer ikke på enkelte spillere, men der er interesse for flere af vores spillere, og det er en udvikling, vi bare har kunnet se de senere år. Det er dels fordi vi er dygtige, og dels fordi vi har dokumenteret, at vi godt kan lave nogle dygtige fodboldspillere. Der er en række tidligere Silkeborg-spillere, som nu er på finere adresser. Så jeg synes, vi har mange dygtige spillere nu og mange på vej, og det er vældig positivt,« siger Silkeborg-direktør Kent Madsen.

Han tilføjer:

»Vi har ikke nogen planer om at sælge spillere i det her vindue. Vi vil gerne holde sammen på dem, vi har. Og det gælder dem alle sammen. Så hvis der skal blive tale om, at vi skal sælge spillere nu, skal det være, fordi der dukker noget helt ekstraordinært op. Det kender jeg ikke til, at der skulle gøre.«

Silkeborg er startet den nye sæson med to sejre og et nederlag.