Et stykke gratis Superliga-bomber. Værsgo’.

B.T. kan afsløre, at den tidligere Superliga-skarpretter Sebastian Grønning er blevet ledig på markedet, da han har fået ophævet kontrakten med den sydkoreanske klub Suwon Bluewings.

B.T. har i over et døgn forsøgt at få historien bekræftet hos angriberens agent, Christian Bysted, der ikke har taget telefonen.

I en sms svarer han kort ‘ja’ til spørgsmålet, om Sebastian Grønning er kommet fri af sin kontrakt med Suwon Bluewings.

Christian Bysted afviser samtidig, at den 25-årige dansker har fremtiden på plads, men har ikke svaret på, om Sebastian Grønning kunne være på vej tilbage til Superligaen.

En liga, han forlod i januar i en handel til omkring syv millioner kroner, efter angriberen i en lang periode havde scoret en masse mål for Viborg.

I 50 kampe blev det til 31 mål, før han sagde farvel til Superligaen.

Sebastian Grønnings skifte til Sydkorea begyndte som planlagt, men i og med at klubben skiftede den træner, som ønskede ham til klubben, har situationen ændret sig for spilleren, og derfor ville han ud af kontrakten.

Det er lykkedes.