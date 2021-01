Det er spændende dage for landsholdsbobleren Lukas Lerager, der lige nu sidder og overvejer sin fodboldfremtid i den norditalienske kystby Genoa.

For mens Torino og FC København er meget konkrete i jagten på den 27-årige midtbanespiller, pønser Newcastle lige nu på at give et bud på danskeren.

FC København har et mere end godt øje til landsholdsbobleren, men i kulissen står Premier League-klubben altså klar til at spolere alle chancer for københavnerne.

Newcastle har ifølge B.T.s oplysninger givet udtryk for, at et bud på Lukas Lerager meget vel kan være på vej inden for de næste dage, mens også Torino og senest FC København er kommet til, som det står beskrevet i italienske medier.

Foto: ALESSANDRO DI MARCO Vis mere Foto: ALESSANDRO DI MARCO

FC København er, som B.T. afslørede i sidste uge, meget interesseret i Lukas Lerager, og ifølge de italienske transfereksperter bag Gianluca Di Marzio har københavnerne nu budt på midtbanemanden. Det drejer sig om en lejeaftale, hvor københavnerne samtidig binder sig til at købe Lerager efterfølgende i en handel af en samlet værdi på omkring 30 millioner kroner.

Men Lukas Leragers foretrukne næste karriereskridt er ifølge B.T.s oplysninger et skifte til Newcastle og Premier League. Den 27-årige Genoa-spiller føler sig ikke færdig med udlandet endnu. Derfor vil det kræve en ekstremt attraktiv pakke, hvis det skal lykkes FC København at lokke Lerager hjem fra en god kontrakt i Genoa.

Genoa betalte 40 til 50 millioner kroner for Lukas Lerager i sin tid – og gav en lønpakke af en størrelse, der passer til sådan en transfersum.

De kommende dage vil vise, hvad der er det mest attraktive for Lukas Lerager. Newcastle skal først gøre ord til handling og sende et tilfredsstillende bud til Genoa, før Premier League-klubben bliver en reel mulighed – ellers står både Torino og FC København altså klar til at lokke.

Men lige nu er det ifølge B.T.s oplysninger et skifte til en anden udenlandsk klub, der står højest på Leragers ønskeseddel.