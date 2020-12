Philip Zinckernagel har taget Norge med storm. Og nu kan B.T afsløre, at den transferfrie dansker er på nippet til at skifte til engelske Watford.

Zinckernagel er i øjeblikket til lægetjek hos den engelske Championship-klub.

Danskeren har netop vundet det norske mesterskab med Bodø/Glimt, hvor han har leveret en fremragende sæson, der også gav ham titlen som årets spiller i den bedste norske række.

Her leverede han 19 mål og 24 assister i 28 kampe. Og det har gjort ham brandvarm på det internationale transfermarked, hvor det næppe har gjort betingelserne meget værre i og med, at hans kontrakt med den norske mesterklub udløber til nytår.

Tidligere er klubber som Olympiakos og Sporting også blevet nævnt som mulige destinationer, men nu lader det altså til, at det bliver engelske Watford, der løber med danskeren.

B.T. har tidligere kunnet fortælle, at Zinckernagel har hyret stjerneagenten Pini Zahavi til at sørge for sin fremtid.

»Han kan åbne dørene til nogle større klubber og større ligaer,« sagde Zinckernagel til B.T.s podcast 'Transfervinduet' om det opsigtsvækkende samarbejde. Og nu lader det til, at der er kommet handling bag ordene.

26-årige Zinckernagel har en fortid hos HB Køge, FC Helsingør og Sønderjyske.

Watford rykkede i sidste sæson ned fra Premier League, men man ligger godt med i kampen om oprykning fra Championship på en femteplads, der giver adgang til playoff.