Norske Bodø/Glimt sprængte banken og købte Albert Grønbæk for 25 millioner kroner i sommer.

Men allerede under et år senere har den 21-årige tidligere AGF'er nu skrevet under på en ny aftale med den norske kultklub.

Det kan B.T. afsløre onsdag.

Grønbæk er nemlig kommet imponerende fra land i den nye sæson i det norske, og derfor har Bodø/Glimt altså grebet muligheden for at smække et halvt år yderligere på aftalen med den danske kreatør.

Albert Grønbæk er det største salg i AGFs historie. Her ses han juble sammen med Patrick Mortensen efter sin scoring mod Randers i 2021.

Og oveni kommer samtidig en betydelig lønforhøjelse til danskeren, der har scoret tre kasser og lavet et oplæg i seks kampe.

Dermed løber aftalen nu til udgangen af 2027, men det er efter alt at dømme slet ikke planen, at Grønbæk skal blive i klubben så længe.

For danskeren og Bodø/Glimt har en større transfer for øje.

»Jeg drømmer om at komme til en top-5-liga, og fra start har vi haft en rigtig god dialog om at bruge det som et springbræt. Bodø/Glimt er også med på, at jeg ikke skal være her for evigt. De vil også have et salg af mig, så på et tidspunkt skal jeg videre,« sagde Albert Grønbæk for nylig til B.T. i et interview, du kan læse lige HER.

