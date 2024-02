Nicklas Røjkjær er til Allsvenskan allerede nu.

B.T. kan afsløre, at Mjällby køber ham fri i FC Fredericia allerede nu.

Som B.T. kunne løfte sløret for 15. januar, har midtbanespilleren fra sommer fået gennemført et skifte til den svenske klub på en længerevarende kontrakt, og B.T. kunne også fortælle, at Mjällby ville forsøge at købe ham fri denne vinter.

Allsvenskan-sæsonen følger kalenderen, og derfor er det oplagt for Mjällby at få ham i land allerede nu.

Nicklas Røjkjær er klar til Allsvenskan. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Nicklas Røjkjær er klar til Allsvenskan. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Nicklas Røjkjær kom i 2018 frem på den store fodboldscene i Danmark, da han som et lovende talent i FC København skiftede til Viborg.

Halvandet år efter skiftede han til Esbjerg, inden Silkeborg allerede i sæsonen efter slog kløerne i ham.

Efter 34 optrædener for Silkeborg var det så tid til at finde fast spilletid i FC Fredericia, og her er Nicklas Røjkjær nærmest eksploderet med 24 mål og otte oplæg i 58 kampe.

Altså, på blot halvandet år.

Mjällby var tidligt ude og sikrede danskerens underskrift, og nu har svenskerne købt ham fri.