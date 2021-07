Den tidligere OB-back Mikkel Desler får sit livs største skifte.

B.T. kan afsløre, at han rykker til den velkendte franske klub Toulouse FC, der i foråret 2020 røg ud af den bedste række efter kun 28 spillerunder, da corona stoppede fransk fodbold.

I maj tabte Toulouse FC kampen om en billet til Ligue 1 til Nantes på reglen om udebanemål, men nu skal det være, og det er med den danske højreback Mikkel Desler som nyindkøbt profil.

26-årige Mikkel Desler blev for lidt over to år siden solgt fra OB til FK Haugesund, og her har karrieren for alvor taget fart.

Mikkel Desler har fået godt gang i karrieren i FK Haugesund, hvor det også blev til europæiske kampe. Foto: Jeroen PUTMANS

Desler er blevet en stor profil hos Haugesund, hvor højrebacken er viceanfører, og som B.T. har kunnet fortælle tidligere denne sommer, har større klubber i udlandet fået øjnene op for fynboen.

I juni var især russiske Krylya Sovetov Samara meget interesseret i Mikkel Desler, men fik flere bud afvist, og samtidig havde han selv is nok i maven, da nordmændene til sidst blødte op, og det har kunnet betale sig med Toulouse FCs køb af danskeren.

Den franske klub må siges at være et meget større skridt for Mikkel Desler, og han går nu i fodsporene på blandt andre Martin Braithwaite, der for fire år siden tørnede ud for klubben.



Mikkel Desler spillede dermed sin kamp for FK Haugesund i søndagens 3-1-sejr over Vålerenga. Nu venter et nyt eventyr i Frankrig inden for de næste par dage.