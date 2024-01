Lyngby har årets første vinterforstærkning på plads.

B.T. kan afsløre, at de kongeblå henter den tidligere FCN-målmand David Jensen hjem på en to og et halvt år lang kontrakt. Lægetjekket er bestået.

31-årige David Jensen har det seneste år spillet for tyrkiske Istanbulspor.

Med returen til dansk fodbold er et langt udlandsophold dermed slut for den 1,95 meter høje sidsteskanse.

I 2016 skiftede han fra FC Nordsjælland til hollandske Utrecht. Fire år senere røg han til New York Red Bulls.

Derefter gik turen til belgiske Westerlo, inden han i sommeren 2022 skiftede til Istanbulspor.

Men nu gælder det Superligaen og Lyngby, hvor han i første omgang skal tage kampen op med Mads Kikkenborg, der har imponeret i løbet af efteråret.

Lyngby indtager syvendepladsen i Superligaen, inden anden halvdel af sæsonen skydes i gang til februar.