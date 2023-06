Lyngby er godt i gang med at forberede næste sæsons trup til Superligaen.

Efter den utrolige overlevelse på allersidste spillerunde af den netop afsluttede sæson er arbejdet med at holde på truppens største stjerner nu gået i gang.

Således kan B.T. afsløre, at de to islandske landsholdsangribere Alfred Finnbogason og Sævar Atli Magnússon begge har forlænget kontrakterne med Superliga-klubben.

Den store stjerne, 34-årige Alfred Finnbogason, har ifølge B.T.s oplysninger forlænget sin aftale med en enkelt sæson.

Gennembrudsstærke Sævar Atli Magnusson har forlænget sin aftale med Lyngby. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Gennembrudsstærke Sævar Atli Magnusson har forlænget sin aftale med Lyngby. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Han har tidligere i karrieren med stor succes blandt andet sat en skræk i hjertet på forsvarsspillerne i Æresdivisionen, La Liga og Bundesligaen samt prøvet at blive solgt for over 50 millioner kroner i én handel.

Og så er der fremtidens mand, 22-årige Sævar Atli Magnusson, som fik sit gennembrud i den forgangne sæson.

Her blev det til en fast plads på Freyr Alexanderssons mandskab med 28 kampe, og han kvitterede med seks mål og tre oplæg.

Lyngby er Sævar Atli Magnussons første skridt ud af Island, og nu skal han fortsætte i Danmark i længere tid, hvis han bliver kontrakten ud, da den er forlænget til sommeren 2025.

Både Alfred Finnbogason og Sævar Atli Magnusson er efter jubeldagene i Lyngby taget med det islandske landshold, som lørdag møder Slovakiet i EM-kvalifikationen.