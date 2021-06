Lyngby har fået sin nye træner på plads.

B.T. kan afsløre, at islandske Freyr Alexandersson er manden, som skal føre klubben tilbage i Superligaen.



Han har ifølge B.T.s oplysninger fået en kontrakt på to år og forventes offentliggjort i denne uge.

Islændingen er tidligere assistenttræner på det islandske landshold og havde samme funktion i Al-Arabi SC fra Qatar indtil slutningen af maj.

Freyr Alexandersson med den tidligere islandske landstræner Lars Lagerbaeck samt Heimir Hallgrimsson. Foto: DENIS BALIBOUSE Vis mere Freyr Alexandersson med den tidligere islandske landstræner Lars Lagerbaeck samt Heimir Hallgrimsson. Foto: DENIS BALIBOUSE

Ifølge B.T.s oplysninger har han overbevist både ledelsen og bestyrelsen i Lyngby med sit syn på fodbold og sine ambitioner.



Freyr Alexandersson kommer nemlig ikke som noget stort navn og er en ung træner på kun 38 år, men islændingen er indehaver af UEFA Pro-trænerlicensen og er af Lyngby blevet valgt blandt mere velkendte navne efter flere samtaler, hvor hans personlighed og lyst til at styre en talentudviklingsklub skinnede igennem.

Samtidig har han købt ind på, at det gælder om at rykke op i Superligaen i første hug.



Lyngby stod pludselig uden cheftræner op til den kommende sæson, da Carit Falch blev solgt til Vejle Boldklub for et par uger siden.

Derfor måtte 1. divisionsklubben starte træningen i den nye sæson op uden en cheftræner. Men nu er den del på plads – han hedder Freyr Alexandersson.

B.T. har forsøgt at få en bekræftelse hos Lyngby, men det er ikke lykkedes.