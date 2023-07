Leicester har budt på Brøndbys målmand Mads Hermansen.

Det kan B.T. afsløre.

For få dage siden kunne B.T. løfte sløret for, at målmanden ikke var med i en træningskamp mod Leicester, fordi hans klub lå i forhandlinger med en anden klub, og efterfølgende gjorde Brøndby det officielt.

Nu kan B.T. så fortælle, at det er Championship-klubben med en anden dansk målmand i Daniel Iversen, som har lagt buddet.

Som er af en væsentlig størrelse, nemlig på syv millioner euro, hvilket er den pris, som Jesper Lindstrøm også blev solgt for. Det er 52 millioner kroner.

Parterne er fortsat i dialog, og der er ikke kommet afklaring på, om den danske landsholdsmålmand bliver solgt.

Men der bliver arbejdet heftigt på det.