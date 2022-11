Lyt til artiklen

Mandag aften gælder det.

Kasper Hjulmand skal sætte navne på de 26 mand, der skal forsvare de danske farver ved den udskældte VM-slutrunde i Qatar, under et storslået arrangement i Bella Arena i København.

Men når klokken slår 20, og selve udtagelseseventet starter, hiver landstræneren ikke 26 navne op af sin famøse hat.

Det kan B.T. afsløre.

For ifølge vores oplysninger har Kasper Hjulmand valgt at trække spændingen lidt endnu og holde op mod fem pladser åbne.

Først inden for de næste dage vil han sætte navne på de sidste spillere, der kommer til at udgøre VM-truppen.

Landsholdet samles først mandag 14. november, og det betyder, at langt størstedelen af de udtagne endnu skal i aktion for deres klubhold inden samlingen. Derfor er der stadig risiko for, at en eller flere pådrager sig en skade, inden landsholdet rejser til Qatar.

Danmark skal senest indsende sin endelige VM-trup til FIFA 14. november klokken 19. Herefter kan der dog foretages ændringer i tilfælde af skader.

Der kan ske helt indtil 24 timer før Danmarks første kamp, hvor Tunesien er modstanderen. Opgøret spilles 22 november.

Men en erstatning skal tages blandt den bruttotrup på 55 spillere, Kasper Hjulmand indsendte til FIFA fredag 21. oktober. Truppen er ikke offentliggjort.