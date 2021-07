Kaos hersker i 1. divisionsklubben Esbjerg.



B: T. kan afsløre, at spillerne er i oprør over den nye cheftræner Peter Hyballa, der kun har været ansat i lidt over en måned, men allerede nu kræves fyret af omklædningsrummet.

Situationen er så tilspidset, at Spillerforeningen er blandet ind i sagen, og et nyt møde er planlagt i dag, torsdag.

45-årige Hyballa har ifølge B.T.s oplysninger chokeret truppen med sin meget hårde tilgang på træningsbanen.

ARKIV. Foto: Liselotte Sabroe

En ting er, at der er arbejdstider, hvor spillerne møder ind tidligt morgen og får fri om aftenen, noget andet og meget mere opsigtsvækkende er, at spillerne er blevet udsat for psykiske og fysiske afstraffelser.

B.T.s kilder tæt på forløbet i Esbjerg fortæller, at Peter Hyballa tager fysisk fat i spillerne på en hård måde og har brugt udtryk som 'du har større bryster end din kone', og når spillerne har protesteret, har de fået beskeden: 'who the fuck do you think you are, give me 20 push ups' (hvem fanden tror du, at du er. Giv mig 20 armbøjninger', red.).

Samtidig lyder det, at det er et problem, som alle i truppen er påvirket af, og tålmodigheden med Hyballa er allerede opbrugt.

B.T. har forsøgt og forsøger fortsat at få en kommentar fra klubben.