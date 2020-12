Nu får han endelig lov.

B.T. kan afsløre, at den danske landsholdsspiller Joakim Mæhle denne vinter med al sandsynlighed vil være fortid i belgiske Genk, da klubben nu har accepteret at sælge ham og i øjeblikket kigger seriøst på konkrete bud på ham.

Ifølge B.T.s oplysninger har Atalanta i de seneste dage lagt et frisk bud på den tidligere AaB-spiller, der i sin klub spiller højre wingback.

Og samtidig er Genk af den overbevisning, at sidste transfervindues bud fra Marseille stadig gælder, selvom belgierne på dramatisk vis forsøgte at presse citronen til allersidst, så det hele på dramatisk vis faldt til jorden - til stor skuffelse for Joakim Mæhle.

Landsholdsspiller Joakim Mæhle har med al sandsynlighed kun tre kampe tilbage i Genk. Foto: JOHN THYS Vis mere Landsholdsspiller Joakim Mæhle har med al sandsynlighed kun tre kampe tilbage i Genk. Foto: JOHN THYS

Begge klubbers bud er på den rigtige side af 10 millioner euro, 75 millioner kroner, fortæller B.T.s kilder tæt på forløbet, og især italienerne virker ivrige efter at sikre sig den 23-årige dansker.

Samtidig viser den franske storklub Lyon også interesse, men der har ikke været noget bud fra den kant.

Alt synes dermed tæt på at gå i orden, så landsholdsspilleren kan få opfyldt sit drømmeskifte.

Men man skal som bekendt aldrig sige aldrig med Genk og Joakim Mæhle.