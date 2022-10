Lyt til artiklen

Først gjorde Bo Henriksen det, nu er Jess Thorup ved at lave samme nummer – at blive fyret i en dansk topklub for kort efter at få et stort job i udlandet.

B.T. kan afsløre, at Jess Thorup er tæt på at lande stillingen som cheftræner i Bundesliga-klubben Stuttgart.

Den fyrede FCK-træner har allerede været til samtale i klubben om jobbet sammen med sin agent Brian Steen Nielsen.

B.T. kan nedenfor dokumentere deres rejse til Tyskland.

Thorup og hans agent i Stuttgart. Privatfoto.

Cheftrænerposten i Stuttgart blev ledig for en lille uge siden, da klubben på det tidspunkt var uden sejr i Bundesligaen efter ni spillede runder, og derfor smed man Pellegrino Matarazzo på porten.

Lørdag stod Matarazzos assistent Michael Wimmer så i spidsen for klubben, og det gav fuld gevinst med en stor sejr på 4-1 over Bochum.

Hvis Jess Thorup bliver tildelt rollen som cheftræner i Stuttgart allerede nu, vil han kun være gået jobløs i en måneds tid, da han fik fyresedlen i FC København 20. september.

Det vil være et par måneder hurtigere end føromtalte Bo Henriksen, der i juli blev afskediget i FC Midtjylland og netop er blevet cheftræner i den schweiziske mesterklub FC Zürich.

