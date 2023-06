FC Nordsjælland har lavet et scoop.

B.T. kan afsløre, at de danske sølvvindere har hentet Superliga-stjernen Jeppe Tverskov.

FC Nordsjælland har nu officielt meldt ud, at Tverskov er ny mand i klubben.

Det er en spiller, der i de seneste syv år har været en kæmpe profil i OB og senest været anfører i Ådalen.

Den 30-årige midterforsvarers kontrakt i den fynske klub rinder ud med denne måneds udgang, og det var forventet, at han ville skifte til en udenlandsk klub.

Men FC Nordsjælland har haft overtalelsesevnerne i orden og er lykkedes med at overbevise om de sportslige perspektiver i en klub, der er på vej fremad og i den forgangne sæson spillede med om Superliga-guldet helt frem til det sidste.

Nu får Johannes Hoff Thorups mandskab måske lige det, de står og mangler for at tage de sidste skridt, da Jeppe Tverskov med næsten 250 Superliga-kampe på bagen kommer til at bidrage til en yderst en ung trup med erfaring og kultur.

Samtidig er FC Nordsjælland som bekendt ejet af Right to Dream, som har en række aktiviteter uden for landets grænser, så udlandsdrømmene behøver ikke være parkerede her.

I første omgang skal Jeppe Tverskov dog yde for Superliga-truppen i FC Nordsjælland, som med målmand Andreas Hansen og Kian Hansen samt Jeppe Tverskov og også Erik Marxen har folkene til at sætte et godt miljø i truppen.