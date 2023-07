Den svenske topklub Elfsborgs charmeoffensiv har båret frugt.

B.T. kan afsløre, at Allsvenskans øjeblikkelige førerhold henter den danske midtbanespiller Jens Jakob Thomasen.

Det sker, efter han for nogle dage siden var på besøg i klubben for at besigtige forholdene og overveje det tilbud på 3,5 år, som svenskerne ønskede at tilknytte deres nye spiller på, hvilket B.T. også kunne løfte sløret for.

Hvor lang en kontrakt, parterne så er blevet enige om, er ikke oplysninger, B.T. endnu har fået.

Men sikkert er det, at klub og den 27-årige dansker har takket ja til hinanden, og ifølge B.T.s svenske kilder er kontrakten underskrevet.

Dermed har Jens Jakob Thomasen fremtiden på plads, efter den tidligere Superliga-profil for et år siden forlod OB og den danske liga for at tørne ud for Nimes i Frankrig.

Han forlængede ikke aftalen denne sommer og har siden været på jagt efter en ny klub.

Det bliver Elfsborg, som Jens Jakob Thomasen skal forsøge at spille mesterskabet hjem til.

Halvvejs inde i den svenske sæson topper klubben Allsvenskan med Malmö FF i hælene - et point efter.

Med tilgangen af Jens Jakob Thomasen er Elfsborg oppe på tre danskere i truppen, som også tæller Jeppe Okkels og André Rømer.