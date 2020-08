En ægte vestjyde vender hjem.

B.T. kan afsløre, at det er lykkedes 1. divisionsklubben Esbjerg at overbevise den fortabte søn Jakob Ankersen om at komme tilbage til dér, hvor det hele begyndte, og hjælpe barndomsklubben tilbage til fordums styrke. OPDATERET: Esbjerg har nu bekræftet aftalen på sin hjemmeside.

Jakob Ankersen får tre år i Esbjerg.

Kantspilleren har ifølge B.T.s oplysninger sagt nej til flere klubber, ligesom han offentligt gjorde det klart i B.T. for godt en uge siden, at han har afvist tilbuddet fra AGF om en forlængelse, hvorfor han stoppede i den aarhusianske klub efter et år, hvor han blev årets fighter for bronzevinderne.

Jakob Ankersen trækker igen EfBs trøje over hovedet i den kommende sæson. Foto: Claus Fisker Vis mere Jakob Ankersen trækker igen EfBs trøje over hovedet i den kommende sæson. Foto: Claus Fisker

Årsagen til bruddet for Jakob Ankersen var, at hverken kontraktlængde eller økonomien var tilfredsstillende i AGFs tilbud, og lige præcis de to ting er ifølge B.T.s oplysninger, som han vil have det i Esbjerg, der med et gør ham til en af de mest løntunge i klubben.

Jakob Ankersen er vokset op i byen og spillede i klubben frem til 2015, hvor han skiftede til IFK Göteborg.

Siden gik turen til belgisk fodbold og Zulte Waregem, inden AGF hentede ham for tre år.

Nu slutter ringen, og Esbjerg har dermed sikret sig en væsentlig forstærkning i kampen om oprykning til Superligaen.