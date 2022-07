Lyt til artiklen

FC Midtjylland-brasilianeren Evander er et brandvarmt transferemne på heden.

Han står på affyringsrampen og er selv klar til at komme af sted mod et højere niveau, og nu har den tyrkiske storklub Galatasaray lagt sit første bud i jagten på den brasilianske FCM-profil.

B.T. har tidligere beskrevet storklubbens store interesse i kreatøren. Nu kan B.T. afsløre, at klubben har budt fem millioner euro, svarende til lidt over 37 millioner danske kroner, på en af Superligaens største profiler.

Det bud er dog ikke noget, der får FC Midtjylland til at hoppe i stolen af glæde.

For buddet på 37 millioner kroner er langt fra den pris, som FC Midtjylland regner med at få for holdets største stjerne.

Klubbens direktør, Claus Steinlein, er indstillet på at sælge Evander denne sommer, men skal det ske, skal handlen op i en helt anden prisklasse.

»Man snakker jo ofte om 100 millioner. Om det bliver 75 eller 100 millioner. Men det er jo en spiller af den kaliber. Vi har solgt nogle af dem før, så det er oppe i det nabolag, vi skal have som pris,« lød det for nylig fra Steinlein til Discovery+.

Selv om det indledende bud er langt fra FCMs krav, så får Steinlein og co. lidt at tænke over. For i kulissen arbejder Evanders lejr ifølge B.T.s oplysninger på at få et skifte igennem. Evander vil gerne til Galatasaray. Torsdag mødtes Evanders lejr og hans far og agent Evandro derfor med FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen.

Evander løb i tirsdagens Champions League-kvalifikationskamp mod AEK Larnaca ind i en skade, der ventes at holde brasilianeren ude de kommende uger.

Men han får måske alligevel en del at forholde sig til uden for banen.